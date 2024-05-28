Окупанти спостерігають, як розлітається на друзки їхній танк після атаки українського дрона-камікадзе: "Сейчас по танку #банет!Все! П#зда! #бать!". ВIДЕО
Оператори дронів 47-ї ОМБр знищили ворожиу танк поблизу Красногорівки на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис успішної роботи українських воїнів. Вибух цього ж танка зафільмували й окупанти.
"До і після. Пілоти 47-ї ОМБр епічно підривають ворожий танк з екіпажем та повним боєкомплектом у районі Красногорівки, а російський окупант показує відео про те, як це чудове видовище виглядало із землі", - зазначає у коментарі автор публікації.
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