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Окупанти спостерігають, як розлітається на друзки їхній танк після атаки українського дрона-камікадзе: "Сейчас по танку #банет!Все! П#зда! #бать!". ВIДЕО

Оператори дронів 47-ї ОМБр знищили ворожиу танк поблизу Красногорівки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис успішної роботи українських воїнів. Вибух цього ж танка зафільмували й окупанти.

"До і після. Пілоти 47-ї ОМБр епічно підривають ворожий танк з екіпажем та повним боєкомплектом у районі Красногорівки, а російський окупант показує відео про те, як це чудове видовище виглядало із землі", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення ворожого танка в Кринках: "Є! Танк підбив!", - "Молодець! Будуть вилазить танкісти - #баште їх". ВIДЕО бою

Автор: 

танк (2071) знищення (7313) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+20
Кацапе, побачив дрон - не тринди, стріляйся, зроби всім добре.
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28.05.2024 14:02
+10
Так сказать обʼєднався з природою став одним цілим)))
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28.05.2024 13:56
+5
Ибитвоюмать россия спасена!
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28.05.2024 14:21
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Так сказать обʼєднався з природою став одним цілим)))
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28.05.2024 13:56 Відповісти
тільки насвинячив на землю...
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28.05.2024 19:33 Відповісти
Став харошим руским
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31.05.2024 13:23 Відповісти
Кацапе, побачив дрон - не тринди, стріляйся, зроби всім добре.
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28.05.2024 14:02 Відповісти
Лучше выработать у орков рефлекс - стреляться как только увидел флаг Украины.
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28.05.2024 15:55 Відповісти
Найкращий рефлекс - стріляти на звук мови окупанта.
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28.05.2024 20:51 Відповісти
Ибитвоюмать россия спасена!
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28.05.2024 14:21 Відповісти
Навіть молекулов не позбирають!
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28.05.2024 16:19 Відповісти
Феєрично!
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28.05.2024 17:16 Відповісти
Н-да ... Дійсно, епічний вибух !
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28.05.2024 17:45 Відповісти
 
 