Оккупанты наблюдают, как разлетается в щепки их танк после атаки украинского дрона-камикадзе: "Сейчас по танку #банет!Все! П#зда! #бать!". ВИДЕО
Операторы дронов 47-й ОМБр уничтожили вражеский танк вблизи Красногоровки на Донетчине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов. Взрыв этого же танка сняли и оккупанты.
"До - и после. Пилоты 47-й ОМБр эпично взрывают вражеский танк с экипажем и полным боекомплектом в районе Красногоровки, а российский оккупант показывает видео о том, как это замечательное зрелище выглядело с земли", - отмечает в комментарии автор публикации.
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