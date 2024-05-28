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Новости Видео Война
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Оккупанты наблюдают, как разлетается в щепки их танк после атаки украинского дрона-камикадзе: "Сейчас по танку #банет!Все! П#зда! #бать!". ВИДЕО

Операторы дронов 47-й ОМБр уничтожили вражеский танк вблизи Красногоровки на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов. Взрыв этого же танка сняли и оккупанты.

"До - и после. Пилоты 47-й ОМБр эпично взрывают вражеский танк с экипажем и полным боекомплектом в районе Красногоровки, а российский оккупант показывает видео о том, как это замечательное зрелище выглядело с земли", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожение вражеского танка в Крынках: "Є! Танк подбил!", - "Молодец! Будут вылезать танкисты - #баште их". ВИДЕО боя

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танк (2260) уничтожение (7001) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+20
Кацапе, побачив дрон - не тринди, стріляйся, зроби всім добре.
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28.05.2024 14:02
+10
Так сказать обʼєднався з природою став одним цілим)))
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28.05.2024 13:56
+5
Ибитвоюмать россия спасена!
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28.05.2024 14:21
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Так сказать обʼєднався з природою став одним цілим)))
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28.05.2024 13:56 Ответить
тільки насвинячив на землю...
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28.05.2024 19:33 Ответить
Став харошим руским
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31.05.2024 13:23 Ответить
Кацапе, побачив дрон - не тринди, стріляйся, зроби всім добре.
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28.05.2024 14:02 Ответить
Лучше выработать у орков рефлекс - стреляться как только увидел флаг Украины.
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28.05.2024 15:55 Ответить
Найкращий рефлекс - стріляти на звук мови окупанта.
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28.05.2024 20:51 Ответить
Ибитвоюмать россия спасена!
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28.05.2024 14:21 Ответить
Навіть молекулов не позбирають!
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28.05.2024 16:19 Ответить
Феєрично!
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28.05.2024 17:16 Ответить
Н-да ... Дійсно, епічний вибух !
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28.05.2024 17:45 Ответить
 
 