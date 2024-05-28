Оккупанты наблюдают, как разлетается в щепки их танк после атаки украинского дрона-камикадзе: "Сейчас по танку #банет!Все! П#зда! #бать!". ВИДЕО

Операторы дронов 47-й ОМБр уничтожили вражеский танк вблизи Красногоровки на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов. Взрыв этого же танка сняли и оккупанты.

"До - и после. Пилоты 47-й ОМБр эпично взрывают вражеский танк с экипажем и полным боекомплектом в районе Красногоровки, а российский оккупант показывает видео о том, как это замечательное зрелище выглядело с земли", - отмечает в комментарии автор публикации.

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