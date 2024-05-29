Прикордонники завдали нищівних ударів дронами-камікадзе по техніці російських загарбників. ВIДЕО
Прикордонники завдали серії ударів дронами-камікадзе по техніці росіян на Північному напрямку.
Відповідне відео прикордонники розмістили у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.
"Наші бійці помітили окупантів, які на півночі облаштовували нові позиції поблизу українського кордону. Загарбники почувалися доволі безпечно, але дрони прикордонників доставили їм вибухові "сюрпризи", - зауважили прикордонники.
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Влад В #552760
показати весь коментар29.05.2024 17:01 Відповісти Мені подобається 1
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