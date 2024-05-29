Розвідники ліквідували майже сотню окупантів, а також знищили БМП, танк, МТЛБ і ББМ ворога на Харківщині. ВIДЕО
Бійці українського підрозділу "Ghost" Головного управління розвідки МО України знищують російських загарбників та їхню техніку на Харківщині.
Як передає Цензор.НЕТ, на відео продемонстровані моменти ураження ворожих позицій та техніки. Було знищено танк, 3 БМП, 1 БМП з БК, МТЛБ, човен з БК, антену з ретранслятором, ББМ, гаубицю Д-30 окупантів.
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Luk Viktor
показати весь коментар29.05.2024 18:46 Відповісти Мені подобається 0
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