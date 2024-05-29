Здание с оккупантами разлетается вдребезги после прилета украинского дрона. ВИДЕО

Бойцы роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали оккупантов, которые скрывались в здании на Авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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