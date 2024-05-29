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Новости Видео Война
10 108 17

Здание с оккупантами разлетается вдребезги после прилета украинского дрона. ВИДЕО

Бойцы роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали оккупантов, которые скрывались в здании на Авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Бойцы 3-й ОШБр берут в плен оккупантов в Тернах на Донетчине. ВИДЕО 18+

Автор: 

ликвидация (3591) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+13
БадаБум заліковний.......
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29.05.2024 21:27
+6
Це щось неймовірне!!!
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29.05.2024 21:38
+4
Отличное видео, Супер! ) Да, и какие всё-же эффективные эти FPV -дроны..
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29.05.2024 22:12
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БадаБум заліковний.......
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29.05.2024 21:27 Ответить
Це щось неймовірне!!!
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29.05.2024 21:38 Ответить
Российских школьниц омерзительно унизили перед сдачей ЕГЭ: щупали грудь, лезли в брюки

АВТОР:
https://www.9tv.co.il/Author?id=2253 https://www.9tv.co.il/Author?id=2253 ИННА ЛЕВИЦКАЯ

,


ЖУРНАЛИСТ, РЕДАКТОР


I


29 МАЯ 2024


16:00

Воронежских школьниц заставляли снимать нижнее белье и ощупывали перед тем, как впустить в школу на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом российским пабликам рассказали сами выпускницы и их родители.

"В школе №62, по адресу: ул. Березовая Роща, 32, Воронеж, у всех девочек металлоискатель сработал на косточки в лифчике, после чего охрана начала кричать на девочек и разбираться, что же у них пищит. Как бы девочки ни объясняли, что пищит нижнее белье, охранники заставили девчонок снимать бюстгальтеры. Девочке, которая категорически отказалась это делать, прощупывали грудь!" - https://t.me/mtv36/36345 рассказал подписчик телеграм-канала "Мой и твой Воронеж".

"Дети с брекетами были допущены спустя час и более нервотрепки, пытались заставить снять", - https://t.me/mtv36/36356 добавляет другой очевидец.

Почти во всех сообщениях отмечается, что выпускницы пережили стресс из-за осмотра перед экзаменом, у кого-то случилась истерика.

https://popup.taboola.com/ru/?template=colorbox&utm_source=9tv-9tv&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-mid-article:thumbnails-mid-article:

https://popup.taboola.com/ru/?template=colorbox&utm_source=9tv-9tv&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-mid-article:thumbnails-mid-article:

По https://t.me/bazabazon/28138 словам одной из собеседниц издания "База", она сняла украшения, ремень, обувь, после чего проверяющий сообщил, что металлодетектор "пищит в районе груди".

Выпускница утверждает, что классная руководительница предложила ей снять белье. Бюстгальтер пришлось снять и ее однокласснице - раздевались на улице при других учениках.

Еще одной девочке "повезло больше": ей достаточно было оторвать украшение с нижнего белья.

"При осмотре девочек заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки/рубашки, мол, пронесли телефон (телефонов у них с собой вообще не было), почти всех щупали. Залезали в брюки", - https://t.me/mtv36/36348 пишет другой подписчик. По его словам, все девочки при этом плакали.

"Так же мы были удивлены, зайдя в туалет и обнаружив, что там нет дверей в кабинках. Мы были в шоке и нам пришлось терпеть до дома на протяжении всего экзамена. Это также является нарушением, мы не могли сходить в туалет!" - поделились школьницы.

В региональном министерстве образования провели проверку случившегося. Власти "не зафиксировали нарушения этических норм", утверждая, что девушек осматривали охранницы женского пола, https://t.me/bloknot_vrn/45440 пишет "Блокнот Воронеж". По подсчетам чиновников, металлодетектор сработал примерно на 13 ученицах.

"Некоторым девушкам было предложено войти в пункт проведения экзамена после передачи запрещенных средств сопровождающим, с дополнительной проверкой ручным металлодетектором после основного потока участников", - пытались оправдаться воронежские власти.

Чиновники сослались на видео с камер внешнего наблюдения, на котором якобы зафиксировано, как "выпускницы, предупрежденные о последствиях проноса запрещенных устройств, выкладывают свои личные вещи и передают их сопровождающим".

Этого видео в публичном доступе нет, но "База" https://t.me/bazabazon/28141 опубликовала замыленную запись с камеры, расположенной у рамки металлоискателя. Судя по ней, многих школьниц действительно возвращали после прохода через рамку - они снимали сережки и другие вещи. Одна из них https://t.me/bazabazon/28148 поднимала кофту, под которой четко видно нижнее белье, перед охранником мужского пола.
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29.05.2024 21:40 Ответить
до чего сисяс россия дожила!!!
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29.05.2024 21:42 Ответить
I chio ? Da puskai iputsa ......
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29.05.2024 21:48 Ответить
в PoZii везде гулаг и тюрьма
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29.05.2024 21:56 Ответить
Люкс торпеда
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29.05.2024 21:50 Ответить
Мал клоп да вонючь)).........
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29.05.2024 21:54 Ответить
Ай маладца, отличненько ******, такое впечатление, что 122мм. снарядик почтил своим приходом орконорку 🤔🧐😁 Если у ВСУ будет таких птичек хотя бы тышшшщ 500, то считай проблема выкуривания орковыводков вблизи линия столкновения и ближнем свинорюзьгэ тылу будет решаться весьма эффективно и с меньшими финансовыми затратами😝😝😝😝😜🤪
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29.05.2024 21:57 Ответить
Бах і одразу на концерт до Кобзона.
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29.05.2024 22:11 Ответить
Отличное видео, Супер! ) Да, и какие всё-же эффективные эти FPV -дроны..
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29.05.2024 22:12 Ответить
Взривон фантастичний 👍🏼👍🏼👍🏼🔥
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29.05.2024 22:18 Ответить
Тирло поців накрило, як Бубу.
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29.05.2024 23:18 Ответить
Ламати не будувати. Так шустро розлетілося та ще й з кацапами, а все одно якось не в кайф. І розумію чому!!! Бо це ж у нас. Наше. Українське руйнуємо на українській землі. А якби десь там під масквою то сам би позаздрив своїй задоволені пиці... Може колись...
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30.05.2024 00:13 Ответить
Хватит ли капитализации ГазМяса для выплаты за все разрушенное???
Из за этих Zук пгавославных людям многим нема куда вернуться
Думаете легко это осознавать что дома нет тем у кого инвалидность или по возрасту здоровья нет а ******* даже 2000 грн "выплат" хочет забрать! И там вернуться некуда и тут тцк может забрать вместо ментов мордоворотов и быков из качалки
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30.05.2024 00:37 Ответить
Гарна робота.
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30.05.2024 01:11 Ответить
Да, "бойові комари" таки існують...
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30.05.2024 04:01 Ответить
 
 