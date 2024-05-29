Будівля з окупантами розлітається на друзки після прильоту українського дрона. ВIДЕО
Бійці роти ударних БПЛА Strike Drones Company 47-й окремої механізованої бригади ліквідували окупантів, які переховувалися у будівлі на Авдіївському напрямку
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+13 Luk Viktor
показати весь коментар29.05.2024 21:27
+6 zloj pens #587166
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+4 Anders Steiberg #582767
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АВТОР:
https://www.9tv.co.il/Author?id=2253 https://www.9tv.co.il/Author?id=2253 ИННА ЛЕВИЦКАЯ
,
ЖУРНАЛИСТ, РЕДАКТОР
I
29 МАЯ 2024
16:00
Воронежских школьниц заставляли снимать нижнее белье и ощупывали перед тем, как впустить в школу на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом российским пабликам рассказали сами выпускницы и их родители.
"В школе №62, по адресу: ул. Березовая Роща, 32, Воронеж, у всех девочек металлоискатель сработал на косточки в лифчике, после чего охрана начала кричать на девочек и разбираться, что же у них пищит. Как бы девочки ни объясняли, что пищит нижнее белье, охранники заставили девчонок снимать бюстгальтеры. Девочке, которая категорически отказалась это делать, прощупывали грудь!" - https://t.me/mtv36/36345 рассказал подписчик телеграм-канала "Мой и твой Воронеж".
"Дети с брекетами были допущены спустя час и более нервотрепки, пытались заставить снять", - https://t.me/mtv36/36356 добавляет другой очевидец.
Почти во всех сообщениях отмечается, что выпускницы пережили стресс из-за осмотра перед экзаменом, у кого-то случилась истерика.
https://popup.taboola.com/ru/?template=colorbox&utm_source=9tv-9tv&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-mid-article:thumbnails-mid-article:
https://popup.taboola.com/ru/?template=colorbox&utm_source=9tv-9tv&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-mid-article:thumbnails-mid-article:
По https://t.me/bazabazon/28138 словам одной из собеседниц издания "База", она сняла украшения, ремень, обувь, после чего проверяющий сообщил, что металлодетектор "пищит в районе груди".
Выпускница утверждает, что классная руководительница предложила ей снять белье. Бюстгальтер пришлось снять и ее однокласснице - раздевались на улице при других учениках.
Еще одной девочке "повезло больше": ей достаточно было оторвать украшение с нижнего белья.
"При осмотре девочек заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки/рубашки, мол, пронесли телефон (телефонов у них с собой вообще не было), почти всех щупали. Залезали в брюки", - https://t.me/mtv36/36348 пишет другой подписчик. По его словам, все девочки при этом плакали.
"Так же мы были удивлены, зайдя в туалет и обнаружив, что там нет дверей в кабинках. Мы были в шоке и нам пришлось терпеть до дома на протяжении всего экзамена. Это также является нарушением, мы не могли сходить в туалет!" - поделились школьницы.
В региональном министерстве образования провели проверку случившегося. Власти "не зафиксировали нарушения этических норм", утверждая, что девушек осматривали охранницы женского пола, https://t.me/bloknot_vrn/45440 пишет "Блокнот Воронеж". По подсчетам чиновников, металлодетектор сработал примерно на 13 ученицах.
"Некоторым девушкам было предложено войти в пункт проведения экзамена после передачи запрещенных средств сопровождающим, с дополнительной проверкой ручным металлодетектором после основного потока участников", - пытались оправдаться воронежские власти.
Чиновники сослались на видео с камер внешнего наблюдения, на котором якобы зафиксировано, как "выпускницы, предупрежденные о последствиях проноса запрещенных устройств, выкладывают свои личные вещи и передают их сопровождающим".
Этого видео в публичном доступе нет, но "База" https://t.me/bazabazon/28141 опубликовала замыленную запись с камеры, расположенной у рамки металлоискателя. Судя по ней, многих школьниц действительно возвращали после прохода через рамку - они снимали сережки и другие вещи. Одна из них https://t.me/bazabazon/28148 поднимала кофту, под которой четко видно нижнее белье, перед охранником мужского пола.
Из за этих Zук пгавославных людям многим нема куда вернуться
Думаете легко это осознавать что дома нет тем у кого инвалидность или по возрасту здоровья нет а ******* даже 2000 грн "выплат" хочет забрать! И там вернуться некуда и тут тцк может забрать вместо ментов мордоворотов и быков из качалки