Два вражеских танкиста бросили свой "аналоговнетный" Т-90 и убегают по полю от украинского дрона. ВИДЕО
Оператор украинского дрона из 47-й ОМБР "Магура" сжег российский новейший танк Т-90.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которую украинские воины опубликовали на странице своего подразделения в соцсетях видно, как экипаж бросает свой танк, который застрял в воронке, на произвол судьбы и убегает.
"Очередной Т-90 был сожжен FPV-дроном РУБпАК "Strike Drones Company" 47 ОМБр. Танк заехал в воронку от КАБа и не смог выехать оттуда. Одного из членов экипажа, который пытался убежать, "затрехсотили" дроном, а затем сожгли российский "аналоговнет". Теперь экипажу придется переквалифицироваться в штурмовики", - отмечают бойцы в комментарии к записи.
Топ комментарии
+12 Анатолій Бойко #504832
показать весь комментарий31.05.2024 11:35
+11 Amber
показать весь комментарий31.05.2024 11:48
+8 Rino Rino
показать весь комментарий31.05.2024 11:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дивись на тіні і все зрозумієш.
Підказка - танк без бк повертався назад, в східному напрямку, куди кацапи й дременули.
Не та уже Україна, і доля московитів, уже не та…
Смерть мокшам і ерзям(в миру-СРУськай в Україні!!
Слава Україні!