РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13370 посетителей онлайн
Новости Видео Война
16 590 31

Два вражеских танкиста бросили свой "аналоговнетный" Т-90 и убегают по полю от украинского дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона из 47-й ОМБР "Магура" сжег российский новейший танк Т-90.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которую украинские воины опубликовали на странице своего подразделения в соцсетях видно, как экипаж бросает свой танк, который застрял в воронке, на произвол судьбы и убегает.

"Очередной Т-90 был сожжен FPV-дроном РУБпАК "Strike Drones Company" 47 ОМБр. Танк заехал в воронку от КАБа и не смог выехать оттуда. Одного из членов экипажа, который пытался убежать, "затрехсотили" дроном, а затем сожгли российский "аналоговнет". Теперь экипажу придется переквалифицироваться в штурмовики", - отмечают бойцы в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экипаж вражеской БМП бросил свою бронемашину и убегает, услышав украинский дрон. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) танк (2256) уничтожение (6931) 47 отдельная механизированная бригада (262)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Третій лишній😆
показать весь комментарий
31.05.2024 11:35
+11
Важливо все і пошкоджений танк і вбиті кацапи , але іноді не все так виходить , як хочеться🙁
показать весь комментарий
31.05.2024 11:48
+8
солдатиків там ще більше, ніж танків. танки для цапів набагато більшу цінність становлять, ніж м'ясо
показать весь комментарий
31.05.2024 11:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Точно прорвало.
показать весь комментарий
31.05.2024 11:31 Ответить
Та є в них ше танків - солдатиків би задвухсотити
показать весь комментарий
31.05.2024 11:32 Ответить
солдатиків там ще більше, ніж танків. танки для цапів набагато більшу цінність становлять, ніж м'ясо
показать весь комментарий
31.05.2024 11:57 Ответить
екіпажу, що втратив машину але вижив, кацапи нову машину не дають (бо нема) - їх переводять у штурмовики
показать весь комментарий
31.05.2024 14:20 Ответить
Віялом розбіглися, регбісти мабуть? А третій де?
показать весь комментарий
31.05.2024 11:33 Ответить
Третій лишній😆
показать весь комментарий
31.05.2024 11:35 Ответить
Що, автамат важдєнія стоїть?
показать весь комментарий
31.05.2024 12:04 Ответить
Був прорив а став підрив..
показать весь комментарий
31.05.2024 11:33 Ответить
Приманку спалили
показать весь комментарий
31.05.2024 11:34 Ответить
Що важливіше - вже пошкоджений танк, чи екіпаж? Ну, ось ті два танкісти сядуть в інший танк, і знову поїдуть вбивати наших бійців. Це що, ми такі гуманні, чи, як завжди, такі дурні?
показать весь комментарий
31.05.2024 11:43 Ответить
Важливо все і пошкоджений танк і вбиті кацапи , але іноді не все так виходить , як хочеться🙁
показать весь комментарий
31.05.2024 11:48 Ответить
Другий дрон не погнався за екіпажем, а довго цілився над пошкодженим танком. А могло б і вийти
показать весь комментарий
31.05.2024 11:53 Ответить
Що могло вийти, наздогнати кацапів які втекли 3-4 години тому назад?
Дивись на тіні і все зрозумієш.
Підказка - танк без бк повертався назад, в східному напрямку, куди кацапи й дременули.
показать весь комментарий
31.05.2024 12:44 Ответить
важливіше - пошкоджений танк. Бо танків в них ще десь 7000+ ,а екіпажів - як гівна.
показать весь комментарий
31.05.2024 11:55 Ответить
Десь 7 тисяч танків, цілком ймовірно. В кожному селі на постаменті або танк або літак, прицьому доріг нема, одні напрямки.
показать весь комментарий
31.05.2024 12:57 Ответить
це оцінки експертів. Це старі розконсервовані танки часів срср. Які вони модернізують і відправляють на фронт. 7000+ танків вже знищено.
показать весь комментарий
31.05.2024 12:59 Ответить
так екіпж тепер за те, шо кинули танк спишуть в штурмовики.
показать весь комментарий
31.05.2024 12:07 Ответить
Бросить можно все : школу ,работу, девушку, но подбитый АНАЛоговый танк, бросать нельзя
показать весь комментарий
31.05.2024 16:24 Ответить
Потікали сукіни виродки , надіюсь не далеко 😡
показать весь комментарий
31.05.2024 11:46 Ответить
Цікавий момент побачив на відео. Танкісти раніше забезпечувались під час бойових дій автоматами зі складними прикладами, щоб легше було в техніці складати. А ці тягаються з веслами. Ті, хто хоч раз був в танку зрозуміють всю зручність процесу )) Явно щось іде не так в москальській армії.
показать весь комментарий
31.05.2024 14:40 Ответить
Как бывший мех-вод могу подтвердить. На танк был только один АКМС и тот только у заряжающего.
показать весь комментарий
31.05.2024 17:35 Ответить
І екіпаж танка смєло боросілся наутьок!
показать весь комментарий
31.05.2024 11:53 Ответить
Сміливо та радісно.
показать весь комментарий
31.05.2024 17:52 Ответить
Дим димок, від орків, як дівочі літа!

Не та уже Україна, і доля московитів, уже не та…
Смерть мокшам і ерзям(в миру-СРУськай в Україні!!
Слава Україні!
показать весь комментарий
31.05.2024 12:02 Ответить
Тяга хороша, зі ствола димить...
показать весь комментарий
31.05.2024 12:25 Ответить
Такого приниження рашка ще не знала
показать весь комментарий
31.05.2024 12:37 Ответить
Дуже сподобалось як зі ствола танкової гармати димок вʼється. Начебто у танку кацапи сидять і скопом ганджубас курять…
показать весь комментарий
31.05.2024 13:13 Ответить
Один залишився поки 2 бігають охороняти...щоб не скучно було забив косячок...
показать весь комментарий
31.05.2024 14:14 Ответить
А від чого така вирва? Невже від ТМки?
показать весь комментарий
31.05.2024 14:50 Ответить
У статті написано, від КАБу. Це бомба така авіційна.
показать весь комментарий
31.05.2024 17:50 Ответить
Відосік плюсовий,а музончік відстойний.
показать весь комментарий
31.05.2024 15:53 Ответить
 
 