Два вражеских танкиста бросили свой "аналоговнетный" Т-90 и убегают по полю от украинского дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона из 47-й ОМБР "Магура" сжег российский новейший танк Т-90.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которую украинские воины опубликовали на странице своего подразделения в соцсетях видно, как экипаж бросает свой танк, который застрял в воронке, на произвол судьбы и убегает.

"Очередной Т-90 был сожжен FPV-дроном РУБпАК "Strike Drones Company" 47 ОМБр. Танк заехал в воронку от КАБа и не смог выехать оттуда. Одного из членов экипажа, который пытался убежать, "затрехсотили" дроном, а затем сожгли российский "аналоговнет". Теперь экипажу придется переквалифицироваться в штурмовики", - отмечают бойцы в комментарии к записи.

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