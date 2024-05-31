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Два ворожі танкісти покинули свій "аналоговнєтний" Т-90 і тікають полем від українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона із 47-ї ОМБР "Магура" спалив російський новітній танк Т-90.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який українські воїни опублікували на сторінці свого підрозділу у соцмережах видно, як екіпаж кидає свій танк, який застряг у воронці, напризволяще і тікає.

"Черговий Т-90 був спалений FPV-дроном РУБпАК "Strike Drones Company" 47 ОМБр. Танк заїхав у вирву від КАБу і не зміг виїхати звідти. Одного з членів екіпажу, який намагався втекти, "затрьохсотили" дроном, а потім спалили російський "аналоговнєт". Тепер екіпажу доведеться перекваліфіковуватися в штурмовики", - зазначають бійці у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екіпаж ворожої БМП покинув свою бронемашину і тікає, зачувши український дрон. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) танк (2067) знищення (7243) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+12
Третій лишній😆
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31.05.2024 11:35
+11
Важливо все і пошкоджений танк і вбиті кацапи , але іноді не все так виходить , як хочеться🙁
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31.05.2024 11:48
+8
солдатиків там ще більше, ніж танків. танки для цапів набагато більшу цінність становлять, ніж м'ясо
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31.05.2024 11:57
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Точно прорвало.
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31.05.2024 11:31 Відповісти
Та є в них ше танків - солдатиків би задвухсотити
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31.05.2024 11:32 Відповісти
солдатиків там ще більше, ніж танків. танки для цапів набагато більшу цінність становлять, ніж м'ясо
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31.05.2024 11:57 Відповісти
екіпажу, що втратив машину але вижив, кацапи нову машину не дають (бо нема) - їх переводять у штурмовики
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31.05.2024 14:20 Відповісти
Віялом розбіглися, регбісти мабуть? А третій де?
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31.05.2024 11:33 Відповісти
Третій лишній😆
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31.05.2024 11:35 Відповісти
Що, автамат важдєнія стоїть?
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31.05.2024 12:04 Відповісти
Був прорив а став підрив..
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31.05.2024 11:33 Відповісти
Приманку спалили
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31.05.2024 11:34 Відповісти
Що важливіше - вже пошкоджений танк, чи екіпаж? Ну, ось ті два танкісти сядуть в інший танк, і знову поїдуть вбивати наших бійців. Це що, ми такі гуманні, чи, як завжди, такі дурні?
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31.05.2024 11:43 Відповісти
Важливо все і пошкоджений танк і вбиті кацапи , але іноді не все так виходить , як хочеться🙁
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31.05.2024 11:48 Відповісти
Другий дрон не погнався за екіпажем, а довго цілився над пошкодженим танком. А могло б і вийти
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31.05.2024 11:53 Відповісти
Що могло вийти, наздогнати кацапів які втекли 3-4 години тому назад?
Дивись на тіні і все зрозумієш.
Підказка - танк без бк повертався назад, в східному напрямку, куди кацапи й дременули.
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31.05.2024 12:44 Відповісти
важливіше - пошкоджений танк. Бо танків в них ще десь 7000+ ,а екіпажів - як гівна.
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31.05.2024 11:55 Відповісти
Десь 7 тисяч танків, цілком ймовірно. В кожному селі на постаменті або танк або літак, прицьому доріг нема, одні напрямки.
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31.05.2024 12:57 Відповісти
це оцінки експертів. Це старі розконсервовані танки часів срср. Які вони модернізують і відправляють на фронт. 7000+ танків вже знищено.
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31.05.2024 12:59 Відповісти
так екіпж тепер за те, шо кинули танк спишуть в штурмовики.
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31.05.2024 12:07 Відповісти
Бросить можно все : школу ,работу, девушку, но подбитый АНАЛоговый танк, бросать нельзя
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31.05.2024 16:24 Відповісти
Потікали сукіни виродки , надіюсь не далеко 😡
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31.05.2024 11:46 Відповісти
Цікавий момент побачив на відео. Танкісти раніше забезпечувались під час бойових дій автоматами зі складними прикладами, щоб легше було в техніці складати. А ці тягаються з веслами. Ті, хто хоч раз був в танку зрозуміють всю зручність процесу )) Явно щось іде не так в москальській армії.
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31.05.2024 14:40 Відповісти
Как бывший мех-вод могу подтвердить. На танк был только один АКМС и тот только у заряжающего.
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31.05.2024 17:35 Відповісти
І екіпаж танка смєло боросілся наутьок!
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31.05.2024 11:53 Відповісти
Сміливо та радісно.
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31.05.2024 17:52 Відповісти
Дим димок, від орків, як дівочі літа!

Не та уже Україна, і доля московитів, уже не та…
Смерть мокшам і ерзям(в миру-СРУськай в Україні!!
Слава Україні!
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31.05.2024 12:02 Відповісти
Тяга хороша, зі ствола димить...
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31.05.2024 12:25 Відповісти
Такого приниження рашка ще не знала
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31.05.2024 12:37 Відповісти
Дуже сподобалось як зі ствола танкової гармати димок вʼється. Начебто у танку кацапи сидять і скопом ганджубас курять…
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31.05.2024 13:13 Відповісти
Один залишився поки 2 бігають охороняти...щоб не скучно було забив косячок...
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31.05.2024 14:14 Відповісти
А від чого така вирва? Невже від ТМки?
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31.05.2024 14:50 Відповісти
У статті написано, від КАБу. Це бомба така авіційна.
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31.05.2024 17:50 Відповісти
Відосік плюсовий,а музончік відстойний.
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31.05.2024 15:53 Відповісти
 
 