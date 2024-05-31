Два ворожі танкісти покинули свій "аналоговнєтний" Т-90 і тікають полем від українського дрона. ВIДЕО
Оператор українського дрона із 47-ї ОМБР "Магура" спалив російський новітній танк Т-90.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який українські воїни опублікували на сторінці свого підрозділу у соцмережах видно, як екіпаж кидає свій танк, який застряг у воронці, напризволяще і тікає.
"Черговий Т-90 був спалений FPV-дроном РУБпАК "Strike Drones Company" 47 ОМБр. Танк заїхав у вирву від КАБу і не зміг виїхати звідти. Одного з членів екіпажу, який намагався втекти, "затрьохсотили" дроном, а потім спалили російський "аналоговнєт". Тепер екіпажу доведеться перекваліфіковуватися в штурмовики", - зазначають бійці у коментарі до запису.
Топ коментарі
+12 Анатолій Бойко #504832
показати весь коментар31.05.2024 11:35
+11 Amber
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+8 Rino Rino
показати весь коментар31.05.2024 11:57
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Дивись на тіні і все зрозумієш.
Підказка - танк без бк повертався назад, в східному напрямку, куди кацапи й дременули.
Не та уже Україна, і доля московитів, уже не та…
Смерть мокшам і ерзям(в миру-СРУськай в Україні!!
Слава Україні!