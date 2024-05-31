Два ворожі танкісти покинули свій "аналоговнєтний" Т-90 і тікають полем від українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона із 47-ї ОМБР "Магура" спалив російський новітній танк Т-90.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який українські воїни опублікували на сторінці свого підрозділу у соцмережах видно, як екіпаж кидає свій танк, який застряг у воронці, напризволяще і тікає.

"Черговий Т-90 був спалений FPV-дроном РУБпАК "Strike Drones Company" 47 ОМБр. Танк заїхав у вирву від КАБу і не зміг виїхати звідти. Одного з членів екіпажу, який намагався втекти, "затрьохсотили" дроном, а потім спалили російський "аналоговнєт". Тепер екіпажу доведеться перекваліфіковуватися в штурмовики", - зазначають бійці у коментарі до запису.

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