Екіпаж ворожої БМП покинув свою бронемашину і тікає, зачувши український дрон. ВIДЕО

Оператор українського дрона із 42-ї ОМБр влучив у ворожу БМП на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, як екіпаж бронемашини кинувся навтьоки, угледівши український дрон.

"Ще б кілька секунд - і екіпаж цієї російської БМП відчув себе на грилі. Та почувши звук дрону, що наближався, російські окупанти встигли добігти по лісопосадки. А от бронемашині пощастило менше... Харківська область, працюють пілоти підрозділу "Перун" 42-ї окремої механізованої бригади", - йдеться у коментарі до відео.

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