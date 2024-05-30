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Екіпаж ворожої БМП покинув свою бронемашину і тікає, зачувши український дрон. ВIДЕО

Оператор українського дрона із 42-ї ОМБр влучив у ворожу БМП на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, як екіпаж бронемашини кинувся навтьоки, угледівши український дрон.

"Ще б кілька секунд - і екіпаж цієї російської БМП відчув себе на грилі. Та почувши звук дрону, що наближався, російські окупанти встигли добігти по лісопосадки. А от бронемашині пощастило менше... Харківська область, працюють пілоти підрозділу "Перун" 42-ї окремої механізованої бригади", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожу БМП, яка наїхала на міну, підпалює дрон-камікадзе. ВIДЕО

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знищення (7243) дрони (4706) БМП (411)


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Епізод фільму «Бєгі, Ванька, бєгі!»
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30.05.2024 16:56 Відповісти
жаль що разом з кумулятивом не вилітів ще і дрон з ОФ
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30.05.2024 17:04 Відповісти
"За это время мы успеем добежать до канадской границы!" (О"Генри "Вождь краснокожих")
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30.05.2024 17:07 Відповісти


треба ще на дрони ставити сирени, як німці на Штуки, щоб в екіпажів мізки виймало
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30.05.2024 17:14 Відповісти
Як таргани з під капця.
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30.05.2024 17:14 Відповісти
На мацковії нема де бігати?
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30.05.2024 17:26 Відповісти
Лучше нужно было бить рашистов. А БТР никуда не убежит
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30.05.2024 18:01 Відповісти
треба всього лише злити відео атцам-командірам орків, у слєдком рашки і т.д.

"екіпаж" кацапи самі на смужки нашинкують за втрату БМП-3 ($ 1 млн.)
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30.05.2024 18:15 Відповісти
Таки правда. В роки війни вцілілий екіпаж згорівшого танка негайно попадав в руки смершу - втікли, подлєци....цих вже шукають.
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30.05.2024 22:03 Відповісти
 
 