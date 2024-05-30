Екіпаж ворожої БМП покинув свою бронемашину і тікає, зачувши український дрон. ВIДЕО
Оператор українського дрона із 42-ї ОМБр влучив у ворожу БМП на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, як екіпаж бронемашини кинувся навтьоки, угледівши український дрон.
"Ще б кілька секунд - і екіпаж цієї російської БМП відчув себе на грилі. Та почувши звук дрону, що наближався, російські окупанти встигли добігти по лісопосадки. А от бронемашині пощастило менше... Харківська область, працюють пілоти підрозділу "Перун" 42-ї окремої механізованої бригади", - йдеться у коментарі до відео.
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треба ще на дрони ставити сирени, як німці на Штуки, щоб в екіпажів мізки виймало
"екіпаж" кацапи самі на смужки нашинкують за втрату БМП-3 ($ 1 млн.)