Экипаж вражеской БМП бросил свою бронемашину и убегает, услышав украинский дрон. ВИДЕО
Оператор украинского дрона из 42-й ОМБр попал во вражескую БМП на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, как экипаж бронемашины бросился наутек, завидев украинский дрон.
"Еще бы несколько секунд - и экипаж этой российской БМП почувствовал себя на гриле. Но услышав звук приближающегося дрона, российские оккупанты успели добежать по лесопосадке. А вот бронемашине повезло меньше... Харьковская область, работают пилоты подразделения "Перун" 42-й отдельной механизированной бригады", - говорится в комментарии к видео.
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треба ще на дрони ставити сирени, як німці на Штуки, щоб в екіпажів мізки виймало
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