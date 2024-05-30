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Экипаж вражеской БМП бросил свою бронемашину и убегает, услышав украинский дрон. ВИДЕО

Оператор украинского дрона из 42-й ОМБр попал во вражескую БМП на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, как экипаж бронемашины бросился наутек, завидев украинский дрон.

"Еще бы несколько секунд - и экипаж этой российской БМП почувствовал себя на гриле. Но услышав звук приближающегося дрона, российские оккупанты успели добежать по лесопосадке. А вот бронемашине повезло меньше... Харьковская область, работают пилоты подразделения "Перун" 42-й отдельной механизированной бригады", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наехавшую на мину вражескую БМП поджигает дрон-камикадзе. ВИДЕО

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уничтожение (7023) дроны (3977) БМП (403)


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Епізод фільму «Бєгі, Ванька, бєгі!»
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30.05.2024 16:56 Ответить
жаль що разом з кумулятивом не вилітів ще і дрон з ОФ
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30.05.2024 17:04 Ответить
"За это время мы успеем добежать до канадской границы!" (О"Генри "Вождь краснокожих")
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30.05.2024 17:07 Ответить


треба ще на дрони ставити сирени, як німці на Штуки, щоб в екіпажів мізки виймало
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30.05.2024 17:14 Ответить
Як таргани з під капця.
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30.05.2024 17:14 Ответить
На мацковії нема де бігати?
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30.05.2024 17:26 Ответить
Лучше нужно было бить рашистов. А БТР никуда не убежит
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30.05.2024 18:01 Ответить
треба всього лише злити відео атцам-командірам орків, у слєдком рашки і т.д.

"екіпаж" кацапи самі на смужки нашинкують за втрату БМП-3 ($ 1 млн.)
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30.05.2024 18:15 Ответить
Таки правда. В роки війни вцілілий екіпаж згорівшого танка негайно попадав в руки смершу - втікли, подлєци....цих вже шукають.
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30.05.2024 22:03 Ответить
 
 