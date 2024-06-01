РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11221 посетитель онлайн
Новости Видео Война
18 037 19

Последний бой комбата Сергея Котенко под Запорожьем. ВИДЕО

24 февраля 2022 года 9-й мотопехотный батальон 59-й ОМБр "Вінницькі скіфи" был одним из тех, кто первым на Херсонщине, около села Рыково, встретил российскую армию, наступавшую из Крыма.

24 февраля единственным организованным подразделением, которому было предназначено защищать полосу в более 100 километров от прорыва из Крыма на Мариуполь, был назначен 9-й батальон 59-й бригады. 300 воинов должны были остановить прорыв российских батальонных тактических групп, защитить Мариуполь, Токмак, Энергодар против врага, который преобладал в 15-20 раз в численности и имел абсолютное преимущество в боевой технике и авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ, командир батальона, Герой Украины Сергей Котенко с позывным "Ратибор" дольше всех держал свой рубеж и отходил последним. При его командовании батальон уничтожил несколько колонн техники и российский спецназ, попадал и выходил с боями из окружения. Сергей Котенко погиб 9 марта под Запорожьем в городе Васильевка, с разницей в два дня с родным братом Александром, который отправился к нему, однако так и не смог добраться. Подробнее об этом смотрите далее на ютуб-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Операторы дронов 59-й ОМБр уничтожают вражеские блиндажи и оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

59 отдельная мотопехотная бригада (124) Херсонская область (4797)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+40
300 воїнів мали захищати 100 км від прориву
при цьому батальйон знищив кілька колон техніки і спецназ

зелена бариги територіями мають сидіти в тюрмі!
показать весь комментарий
01.06.2024 10:32
+31
Царство Небесное
Слава Героям
показать весь комментарий
01.06.2024 10:15
+21
вся провина загибелі Воїнів України лежить на 73% виборців зеленої плісняви, які привели це вторгнення рашки. ну як вам, зеідіоти, шашлики на асфальті?
показать весь комментарий
01.06.2024 10:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Царство Небесное
Слава Героям
показать весь комментарий
01.06.2024 10:15 Ответить
300 воїнів мали захищати 100 км від прориву
при цьому батальйон знищив кілька колон техніки і спецназ

зелена бариги територіями мають сидіти в тюрмі!
показать весь комментарий
01.06.2024 10:32 Ответить
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
01.06.2024 10:32 Ответить
вся провина загибелі Воїнів України лежить на 73% виборців зеленої плісняви, які привели це вторгнення рашки. ну як вам, зеідіоти, шашлики на асфальті?
показать весь комментарий
01.06.2024 10:34 Ответить
А уся прикоритна свора, Зеленський Стефанчук Шмигаль, та РНБОУ з Гпу ЦОВВ, так і сидять «глибоко затурбовані», на розкраданні бюджетних потоків…. Обслуга з ОПУ КМУ ВРУ Гпу підуть, поки, як свідки, дій/бездіяльності цих осіб на посадах!!..
показать весь комментарий
01.06.2024 10:49 Ответить
і як таке могло відбутися- один бат на 100 км. лінії зіткнення...
показать весь комментарий
01.06.2024 10:54 Ответить
Та ще й на такому небезпечному напрямку!!!
показать весь комментарий
01.06.2024 10:59 Ответить
вся наявна інф яка є говорить про те що це навмисно було зроблено ,саме на тих напрямках де наступала армія рф наши бригади повиводили залишивши мізер на місцях і то там ще був некомплект людей.Це зрада політичног керівництва.
показать весь комментарий
01.06.2024 12:43 Ответить
Тому шо за тиждень до 24.02 дерьмак зустрічався з козаком і той йьому сказав - ніякого нападу Росії на Україну не буде. Ніякої війни не очікуйте. І гнида почала цькувати Байдена та Джонсона - ви гірше скобеєвої, не нагнітайте. Он я, показую х...лу, який я миротворець - оставив ОДИН БАТАЛЬОН на захисті Всього ПІВДНЯ - і не жжужжу.
показать весь комментарий
02.06.2024 16:53 Ответить
Вічна Слава та пам'ять героям - захисникам!
показать весь комментарий
01.06.2024 10:54 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
01.06.2024 10:55 Ответить
Перш за все мають відповідати ті хто вибирав в 19 році цього президента та цю владу а потім вже влада та президент
показать весь комментарий
01.06.2024 11:13 Ответить
От як відповість ******* кошовий, ви можете собі уявити? Я -ні
показать весь комментарий
01.06.2024 14:00 Ответить
В 19 році на то були причини, а саме папередніки .
показать весь комментарий
01.06.2024 19:11 Ответить
Триста спартанців мали зупинити орду? Зелена сволота зробила все для цього можливе...
показать весь комментарий
01.06.2024 13:58 Ответить
сколько достойных погибло из-за Отупевших зеДегенератов и бениного, Оманского Нарика с его фсбэшной , антимайдановской Кодлой!!!
показать весь комментарий
01.06.2024 15:25 Ответить
 
 