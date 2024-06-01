Последний бой комбата Сергея Котенко под Запорожьем. ВИДЕО

24 февраля 2022 года 9-й мотопехотный батальон 59-й ОМБр "Вінницькі скіфи" был одним из тех, кто первым на Херсонщине, около села Рыково, встретил российскую армию, наступавшую из Крыма.

24 февраля единственным организованным подразделением, которому было предназначено защищать полосу в более 100 километров от прорыва из Крыма на Мариуполь, был назначен 9-й батальон 59-й бригады. 300 воинов должны были остановить прорыв российских батальонных тактических групп, защитить Мариуполь, Токмак, Энергодар против врага, который преобладал в 15-20 раз в численности и имел абсолютное преимущество в боевой технике и авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ, командир батальона, Герой Украины Сергей Котенко с позывным "Ратибор" дольше всех держал свой рубеж и отходил последним. При его командовании батальон уничтожил несколько колонн техники и российский спецназ, попадал и выходил с боями из окружения. Сергей Котенко погиб 9 марта под Запорожьем в городе Васильевка, с разницей в два дня с родным братом Александром, который отправился к нему, однако так и не смог добраться. Подробнее об этом смотрите далее на ютуб-канале Бутусов Плюс.

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