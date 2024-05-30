Операторы дронов 59-й ОМБр уничтожают вражеские блиндажи и оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы бойца 59-й ОМБр имени Якова Гандзюка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, в частности, зафиксированы атаки операторов дронов на вражеские позиции.

"Поражение вражеских блиндажей вместе с личным составом противника с помощью дронов. Искусная и результативная комбинированная работа сбрасываниями и FPV в исполнении операторов ударных дронов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка", - отмечает в комментарии автор публикации.

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