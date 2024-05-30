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Новости Видео Война
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Операторы дронов 59-й ОМБр уничтожают вражеские блиндажи и оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы бойца 59-й ОМБр имени Якова Гандзюка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, в частности, зафиксированы атаки операторов дронов на вражеские позиции.

"Поражение вражеских блиндажей вместе с личным составом противника с помощью дронов. Искусная и результативная комбинированная работа сбрасываниями и FPV в исполнении операторов ударных дронов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 59 ОМПБр ликвидировали целый экипаж вражеского багги на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) уничтожение (7023) 59 отдельная мотопехотная бригада (124) дроны (3977)


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збс
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30.05.2024 16:48 Ответить
Це ж треба було рашисту пертись так далеко, щоб станцювати свій останній брейкданс (десь 20 - 25 секунди відео)!
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30.05.2024 17:03 Ответить
Це було справжнє сафарі ...
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30.05.2024 18:04 Ответить
 
 