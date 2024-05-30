Операторы дронов 59-й ОМБр уничтожают вражеские блиндажи и оккупантов. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы бойца 59-й ОМБр имени Якова Гандзюка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, в частности, зафиксированы атаки операторов дронов на вражеские позиции.
"Поражение вражеских блиндажей вместе с личным составом противника с помощью дронов. Искусная и результативная комбинированная работа сбрасываниями и FPV в исполнении операторов ударных дронов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка", - отмечает в комментарии автор публикации.
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phantom4
показать весь комментарий30.05.2024 16:48 Ответить Мне нравится 1
Погрібний Олександр
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Юрист Правильный
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