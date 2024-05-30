Оператори дронів 59-ї ОМБр знищують ворожі бліндажі та окупантів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи бійці 59-ї ОМБр імені Якова Гандзюка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, зокрема, зафіксовані атаки операторів дронів на ворожі позиції.

"Ураження ворожих бліндажів разом з особовим складом противника за допомогою дронів. Майстерна та результативна комбінована робота скидами та FPV у виконанні операторів ударних дронів 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка", - зазначає у коментарі автор публікації.

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