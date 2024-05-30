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Оператори дронів 59-ї ОМБр знищують ворожі бліндажі та окупантів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи бійці 59-ї ОМБр імені Якова Гандзюка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, зокрема, зафіксовані атаки операторів дронів на ворожі позиції.

"Ураження ворожих бліндажів разом з особовим складом противника за допомогою дронів. Майстерна та результативна комбінована робота скидами та FPV у виконанні операторів ударних дронів 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) 59 окрема мотопіхотна бригада (126) дрони (4706)


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збс
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30.05.2024 16:48 Відповісти
Це ж треба було рашисту пертись так далеко, щоб станцювати свій останній брейкданс (десь 20 - 25 секунди відео)!
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30.05.2024 17:03 Відповісти
Це було справжнє сафарі ...
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30.05.2024 18:04 Відповісти
 
 