Оператори дронів 59-ї ОМБр знищують ворожі бліндажі та окупантів. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи бійці 59-ї ОМБр імені Якова Гандзюка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, зокрема, зафіксовані атаки операторів дронів на ворожі позиції.
"Ураження ворожих бліндажів разом з особовим складом противника за допомогою дронів. Майстерна та результативна комбінована робота скидами та FPV у виконанні операторів ударних дронів 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка", - зазначає у коментарі автор публікації.
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phantom4
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Погрібний Олександр
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