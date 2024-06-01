Останній бій комбата Сергія Котенка під Запоріжжям. ВIДЕО

24 лютого 2022 року 9 мотопіхотний батальйон 59 ОМБр "Вінницькі скіфи" був одним з тих, хто перший на Херсонщині поблизу села Рикове зустрів російську армію, яка наступала з Криму.

24 лютого єдиним організованим підрозділом, який був призначений захищати полосу в понад 100 кілометрів від прориву з Криму на Маріуполь був призначений 9-й батальйон 59-ї бригади. 300 воїнів мали зупинити прорив російських батальйонних тактичних груп, захистити Маріуполь, Токмак, Енергодар проти ворога, який переважав у 15-20 разів у чисельності та мав абсолютну перевагу в бойовій техніці та авіації.

Як інформує Цензор.НЕТ, командир батальйону, Герой України Сергій Котенко з позивним Ратибор найдовше тримав свій рубіж і відходив останнім. За його командування батальйон знищив кілька колон техніки та російський спецназ, потрапляв та виходив з боями з оточення. Сергій Котенко загинув 9 березня під Запоріжжям в містечку Василівка, з різницею в два дні із рідним братом Олександром, який вирушив до нього, однак так і не зміг дістатися. Детальніше про це дивіться далі на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

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