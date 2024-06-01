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Новини Відео Війна
18 033 19

Останній бій комбата Сергія Котенка під Запоріжжям. ВIДЕО

24 лютого 2022 року 9 мотопіхотний батальйон 59 ОМБр "Вінницькі скіфи" був одним з тих, хто перший на Херсонщині поблизу села Рикове зустрів російську армію, яка наступала з Криму.

24 лютого єдиним організованим підрозділом, який був призначений захищати полосу в понад 100 кілометрів від прориву з Криму на Маріуполь був призначений 9-й батальйон 59-ї бригади. 300 воїнів мали зупинити прорив російських батальйонних тактичних груп, захистити Маріуполь, Токмак, Енергодар проти ворога, який переважав у 15-20 разів у чисельності та мав абсолютну перевагу в бойовій техніці та авіації. 

Як інформує Цензор.НЕТ, командир батальйону, Герой України Сергій Котенко з позивним Ратибор найдовше тримав свій рубіж і відходив останнім. За його командування батальйон знищив кілька колон техніки та російський спецназ, потрапляв та виходив з боями з оточення. Сергій Котенко загинув 9 березня під Запоріжжям в містечку Василівка, з різницею в два дні із рідним братом Олександром, який вирушив до нього, однак так і не зміг дістатися. Детальніше про це дивіться далі на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

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Автор: 

59 окрема мотопіхотна бригада (126) Херсонська область (5759)


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Топ коментарі
+40
300 воїнів мали захищати 100 км від прориву
при цьому батальйон знищив кілька колон техніки і спецназ

зелена бариги територіями мають сидіти в тюрмі!
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01.06.2024 10:32
+31
Царство Небесное
Слава Героям
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01.06.2024 10:15
+21
вся провина загибелі Воїнів України лежить на 73% виборців зеленої плісняви, які привели це вторгнення рашки. ну як вам, зеідіоти, шашлики на асфальті?
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01.06.2024 10:34
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Царство Небесное
Слава Героям
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01.06.2024 10:15 Відповісти
300 воїнів мали захищати 100 км від прориву
при цьому батальйон знищив кілька колон техніки і спецназ

зелена бариги територіями мають сидіти в тюрмі!
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01.06.2024 10:32 Відповісти
Слава ЗСУ!
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01.06.2024 10:32 Відповісти
вся провина загибелі Воїнів України лежить на 73% виборців зеленої плісняви, які привели це вторгнення рашки. ну як вам, зеідіоти, шашлики на асфальті?
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01.06.2024 10:34 Відповісти
А уся прикоритна свора, Зеленський Стефанчук Шмигаль, та РНБОУ з Гпу ЦОВВ, так і сидять «глибоко затурбовані», на розкраданні бюджетних потоків…. Обслуга з ОПУ КМУ ВРУ Гпу підуть, поки, як свідки, дій/бездіяльності цих осіб на посадах!!..
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01.06.2024 10:49 Відповісти
і як таке могло відбутися- один бат на 100 км. лінії зіткнення...
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01.06.2024 10:54 Відповісти
Та ще й на такому небезпечному напрямку!!!
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01.06.2024 10:59 Відповісти
вся наявна інф яка є говорить про те що це навмисно було зроблено ,саме на тих напрямках де наступала армія рф наши бригади повиводили залишивши мізер на місцях і то там ще був некомплект людей.Це зрада політичног керівництва.
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01.06.2024 12:43 Відповісти
Тому шо за тиждень до 24.02 дерьмак зустрічався з козаком і той йьому сказав - ніякого нападу Росії на Україну не буде. Ніякої війни не очікуйте. І гнида почала цькувати Байдена та Джонсона - ви гірше скобеєвої, не нагнітайте. Он я, показую х...лу, який я миротворець - оставив ОДИН БАТАЛЬОН на захисті Всього ПІВДНЯ - і не жжужжу.
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02.06.2024 16:53 Відповісти
Вічна Слава та пам'ять героям - захисникам!
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01.06.2024 10:54 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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01.06.2024 10:55 Відповісти
Перш за все мають відповідати ті хто вибирав в 19 році цього президента та цю владу а потім вже влада та президент
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01.06.2024 11:13 Відповісти
От як відповість ******* кошовий, ви можете собі уявити? Я -ні
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01.06.2024 14:00 Відповісти
В 19 році на то були причини, а саме папередніки .
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01.06.2024 19:11 Відповісти
Триста спартанців мали зупинити орду? Зелена сволота зробила все для цього можливе...
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01.06.2024 13:58 Відповісти
сколько достойных погибло из-за Отупевших зеДегенератов и бениного, Оманского Нарика с его фсбэшной , антимайдановской Кодлой!!!
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01.06.2024 15:25 Відповісти
 
 