Спецназовцы СБУ сбили российский "Орлан-10" на Херсонщине. ВИДЕО
Спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины сбили российский БПЛА "Орлан-10" над Ольговкой Херсонской области.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
підарськікацапські.