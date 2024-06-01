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Спецназовцы СБУ сбили российский "Орлан-10" на Херсонщине. ВИДЕО

Спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины сбили российский БПЛА "Орлан-10" над Ольговкой Херсонской области.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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СБУ (19923) уничтожение (6995) Херсонская область (4797)


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01.06.2024 15:44 Ответить
Орлан, Ланцет, Форпост - не російські, а ізраїльські.
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01.06.2024 16:33 Ответить
якщо роблять на кацапії занчить підарські кацапські.
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01.06.2024 22:27 Ответить
Молодці - це лайно кацапське літає не нижче за 1 км, а на таку висоту навіть не кожен кулемет доб'є. Тому або Стінгер або зенітка.
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02.06.2024 00:38 Ответить
 
 