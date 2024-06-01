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Спецпризначенці СБУ збили російський "Орлан-10" на Херсонщині. ВIДЕО

Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України збили російський БПЛА "Орлан-10" над Ольгівкою Херсонської області.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Башту російського танка Т-80БВ від вибуху підкинуло високо вгору. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (12821) знищення (7243) Херсонська область (5759)


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01.06.2024 15:44 Відповісти
Орлан, Ланцет, Форпост - не російські, а ізраїльські.
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01.06.2024 16:33 Відповісти
якщо роблять на кацапії занчить підарські кацапські.
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01.06.2024 22:27 Відповісти
Молодці - це лайно кацапське літає не нижче за 1 км, а на таку висоту навіть не кожен кулемет доб'є. Тому або Стінгер або зенітка.
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02.06.2024 00:38 Відповісти
 
 