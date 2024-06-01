Спецпризначенці СБУ збили російський "Орлан-10" на Херсонщині. ВIДЕО
Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України збили російський БПЛА "Орлан-10" над Ольгівкою Херсонської області.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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