Украинские защитники уничтожили 6 единиц техники, а также ликвидировали российского офицера вместе с пехотой. ВИДЕО
Бойцы подразделения TERRA Ops уничтожили 6 единиц техники врага дронами-камикадзе и ликвидировали группу пехоты. Кроме того, воинам удалось ликвидировать одного российского офицера.
Соответствующее видео опубликовали бойцы подразделения на своей странице, информирует Цензор.НЕТ.
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Дмитро Михайловський
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