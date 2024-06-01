Украинские защитники уничтожили 6 единиц техники, а также ликвидировали российского офицера вместе с пехотой. ВИДЕО

Бойцы подразделения TERRA Ops уничтожили 6 единиц техники врага дронами-камикадзе и ликвидировали группу пехоты. Кроме того, воинам удалось ликвидировать одного российского офицера.

Соответствующее видео опубликовали бойцы подразделения на своей странице, информирует Цензор.НЕТ.

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