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Украинские защитники уничтожили 6 единиц техники, а также ликвидировали российского офицера вместе с пехотой. ВИДЕО

Бойцы подразделения TERRA Ops уничтожили 6 единиц техники врага дронами-камикадзе и ликвидировали группу пехоты. Кроме того, воинам удалось ликвидировать одного российского офицера.

Соответствующее видео опубликовали бойцы подразделения на своей странице, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19340) ликвидация (3575)


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Супер, так потрібно продовжувати!
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01.06.2024 16:50 Ответить
Дякую вам Герої!
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01.06.2024 18:00 Ответить
Хлопцям сил та здоровʼя , щоби бити кончену кацапню 👍🏼🙏🏼❤️
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01.06.2024 19:58 Ответить
+ +
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01.06.2024 22:20 Ответить
 
 