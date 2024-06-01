Українські захисники знищили 6 одиниць техніки, а також ліквідували російського офіцера разом з піхотою. ВIДЕО

Бійці підрозділу TERRA Ops знищили 6 одиниць техніки ворога дронами-камікадзе та ліквідували групу піхоти. Крім того, воїнам вдалося ліквідувати одного російського офіцера.

Відповідне відео опублікували бійці підрозділу на своїй сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

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