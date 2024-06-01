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Українські захисники знищили 6 одиниць техніки, а також ліквідували російського офіцера разом з піхотою. ВIДЕО

Бійці підрозділу TERRA Ops знищили 6 одиниць техніки ворога дронами-камікадзе та ліквідували групу піхоти. Крім того, воїнам вдалося ліквідувати одного російського офіцера.

Відповідне відео опублікували бійці підрозділу на своїй сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Спецпризначенці СБУ збили російський "Орлан-10" на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) ліквідація (3924)


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Супер, так потрібно продовжувати!
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01.06.2024 16:50 Відповісти
Дякую вам Герої!
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01.06.2024 18:00 Відповісти
Хлопцям сил та здоровʼя , щоби бити кончену кацапню 👍🏼🙏🏼❤️
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01.06.2024 19:58 Відповісти
+ +
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01.06.2024 22:20 Відповісти
 
 