Українські захисники знищили 6 одиниць техніки, а також ліквідували російського офіцера разом з піхотою. ВIДЕО
Бійці підрозділу TERRA Ops знищили 6 одиниць техніки ворога дронами-камікадзе та ліквідували групу піхоти. Крім того, воїнам вдалося ліквідувати одного російського офіцера.
Відповідне відео опублікували бійці підрозділу на своїй сторінці, інформує Цензор.НЕТ.
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Дмитро Михайловський
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Volar
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