Бойцы ССО уничтожили новейшую вражескую РЛС "Каста-2Е2". ВИДЕО

Украинские воины уничтожили новейшую вражескую радиолокационную станцию "Каста-2Е2".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой видно, что вражеская РЛС была поражена дронами-камикадзе, опубликована на странице ССО в соцсетях.

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"Операторы ССО во время аэроразведки на одном из операционных направлений обнаружили место размещения российской подвижной радиолокационной станции "Каста-2Е2". Эта модель РЛС считается сверхсовременным вооружением, которое предназначено для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе и тех, которые летают на сверхмалых высотах. Впервые РЛС "Каста" зафиксировали на территории Украины в 2021 году на оккупированной Луганщине. Тогда россияне завезли технику для противодействия ударным БПЛА. Однако, по иронии судьбы, недавно машины вражеской станции стали целью ударных дронов ССО. Наши операторы нанесли огневое поражение по российской РЛС одной из новейших разработок, которая поступила на вооружение ССО", - говорится в комментарии к видео.

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