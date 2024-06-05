РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5503 посетителя онлайн
Новости Видео Война
2 095 16

Сегодня вечером на ICTV2 премьера документального фильма "Легионы света" о добровольцах Международного Легиона ГУР МО. ВИДЕО

5 июня 2024 года телеканал ICTV2 покажет телепремьеру документального фильма "Легионы света". Это сюжет из цикла "Военная разведка Украины", в котором собраны героические истории об отважных людях из разных уголков мира, которые после российского полномасштабного вторжения с оружием в руках защищают нашу свободу. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал ICTV2.

Кто эти отважные люди? Как их оформляют на службу? В каких боевых операциях они участвуют? Что мотивирует их воевать вместе с нами против российского агрессора? Ответы - в новом фильме, начало в 21:50.

С момента своего создания ICTV2 показывал документальные ленты о событиях российско-украинской войны как собственного производства, так и других кинематографистов. Они стали важной частью программирования канала. Фильм "Легионы света" продолжит начатую каналом традицию показа документальных лент и расскажет об иностранцах, воюющих против российского нашествия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Море. Битва за остров Змеиный": Документальный фильм о стратегически важной для безопасности в Черном море деоккупации. ВИДЕО

"Документальный фильм "Легионы света" посвящен иностранным гражданам, которые воюют в рядах Международного Легиона ГУР МО в составе Сил безопасности и обороны Украины, - это новый, уже шестой фильм документального цикла "Военная разведка Украины". Над ним мы с режиссером Антоном Гойдой, продюсером и оператором Сергеем Лукьянцем и другими начали работать осенью 2022 года вместе с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины. "Легионы света" - это собирательный образ всех иностранцев-добровольцев из более 55 стран мира, которые на свой страх и риск, законно, как военнослужащие ВСУ, воюют не только за нашу, но и за свободу Европы и всего мира против российской тирании.

Фильм будет особенно актуальным теперь, когда в Украине усилена мобилизация и на высшем международном уровне обсуждается участие иностранных военных формирований стран-союзников в обороне нашего государства", - говорит автор цикла "Военная разведка Украины" Артем Шевченко, военнослужащий ВСУ, журналист, писатель, документалист.

В центре сюжета фильма "Легионы света" - истории иностранных легионеров, защитников и защитниц из Великобритании, Норвегии, Южной Кореи, Канады, США, Грузии, Польши, Германии и России, которые добровольно бок о бок с украинцами воюют против российских оккупантов на самых сложных участках фронта, часто делая невозможные вещи.

Кроме самих воинов-иностранцев об их участии в сопротивлении агрессии рассказывают начальник военной разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов и начальник штаба Международного легиона ГУР МО Украины с позывным Шеф. Что именно заставило легионеров приехать в Украину, каждый день рискуя своей жизнью? В чем их мотивация, в каких именно операциях они участвуют? Обо всем этом и многом другом - в новой документальной ленте "Легионы света".

Также смотрите: "Море. Битва за остров Змеиный": Документальный фильм о стратегически важной для безопасности в Черном море деоккупации. ВИДЕО

В новой ленте, как и в пяти предыдущих ("Авиапрорыв на Азовсталь. Небо", "Битва за остров Змеиный. Море", "Харьковское контрнаступление. Земля", "Сбитые летчики России" и "Война за море: от Днепра до Крыма") на примере нескольких боевых операций освещается специфика и особенности ведения боевых действий украинскими разведчиками на море, в небе и на суше.

Смотрите также: Полеты на "Азовсталь", битва за Змеиный и контрнаступление на Харьковщине: в Украине сняли документальную кинотрилогию о спецназовцах-разведчиках. ВИДЕО

Автор: 

Шевченко Артем (261)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Забули додати - навіть коли світла немає))
показать весь комментарий
05.06.2024 14:00
+3
А па МараХВону, шо не пакажуть? Бо я тільки його дивлюсь 24/7...
показать весь комментарий
05.06.2024 13:49
+2
показать весь комментарий
05.06.2024 13:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А па МараХВону, шо не пакажуть? Бо я тільки його дивлюсь 24/7...
показать весь комментарий
05.06.2024 13:49 Ответить
показать весь комментарий
05.06.2024 13:53 Ответить
Забули додати - навіть коли світла немає))
показать весь комментарий
05.06.2024 14:00 Ответить
Звісно! Вєлік переробив заради мараХВону. Тепер дружина крутить, а я пивасик підливаю
показать весь комментарий
05.06.2024 14:03 Ответить
То Ви на жінчіному абонементі до фітнесзали зекономіли?)) Ай яй яй))
показать весь комментарий
05.06.2024 14:28 Ответить
Не тільки зекономив, а ще й заробляю на пиво. До сусіда переноску провів
показать весь комментарий
05.06.2024 14:30 Ответить
366/24/7/ Отак треба дивитися. Бо пропустите щось важливе!
показать весь комментарий
05.06.2024 14:11 Ответить
Дякую, так і зроблю...
показать весь комментарий
05.06.2024 14:28 Ответить
нажаль я не подивлюся - у нас в чей час відключення, тай тв я вмикав ще перед широкомаштабною війною ...
показать весь комментарий
05.06.2024 13:56 Ответить
сьогодні ввечері вкраїнчики без електрики
показать весь комментарий
05.06.2024 13:59 Ответить
ну так !!! десь я бачив жарт що це зараз Порошенко українчикам електрику на 4-10 годин вимикає, а вофка зе, навпаки, вмикає ...

показать весь комментарий
05.06.2024 14:02 Ответить
Только х#й вы его посмотрите.
А вот чинушам из укрэнерго на этот фильм глубоко похер, лохи им любой каприз оплатят
показать весь комментарий
05.06.2024 14:03 Ответить
ну чого, якщо фільм цікавий і заслуговує на увагу, того його можна буде потім в ютубі чи інших соцмережах подивитися ...
показать весь комментарий
05.06.2024 14:09 Ответить
Я його потім за можливості обов'язково подивлюсь. Але пафосно заявляти, щось ось у вечорі подивиться, коли жодна установа не робить нормально через відсутність електрики - сюр.
показать весь комментарий
05.06.2024 14:15 Ответить
"Haroshih "ruskih prikleili k Inostrannamu legionu , vo daiote , savsem sdureli 🤦
показать весь комментарий
05.06.2024 15:57 Ответить
rastapirka Budanov metit na prdakshan in Holivud .....
показать весь комментарий
05.06.2024 16:02 Ответить
 
 