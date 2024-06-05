Сегодня вечером на ICTV2 премьера документального фильма "Легионы света" о добровольцах Международного Легиона ГУР МО. ВИДЕО

5 июня 2024 года телеканал ICTV2 покажет телепремьеру документального фильма "Легионы света". Это сюжет из цикла "Военная разведка Украины", в котором собраны героические истории об отважных людях из разных уголков мира, которые после российского полномасштабного вторжения с оружием в руках защищают нашу свободу. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал ICTV2.

Кто эти отважные люди? Как их оформляют на службу? В каких боевых операциях они участвуют? Что мотивирует их воевать вместе с нами против российского агрессора? Ответы - в новом фильме, начало в 21:50.

С момента своего создания ICTV2 показывал документальные ленты о событиях российско-украинской войны как собственного производства, так и других кинематографистов. Они стали важной частью программирования канала. Фильм "Легионы света" продолжит начатую каналом традицию показа документальных лент и расскажет об иностранцах, воюющих против российского нашествия.

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"Документальный фильм "Легионы света" посвящен иностранным гражданам, которые воюют в рядах Международного Легиона ГУР МО в составе Сил безопасности и обороны Украины, - это новый, уже шестой фильм документального цикла "Военная разведка Украины". Над ним мы с режиссером Антоном Гойдой, продюсером и оператором Сергеем Лукьянцем и другими начали работать осенью 2022 года вместе с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины. "Легионы света" - это собирательный образ всех иностранцев-добровольцев из более 55 стран мира, которые на свой страх и риск, законно, как военнослужащие ВСУ, воюют не только за нашу, но и за свободу Европы и всего мира против российской тирании.

Фильм будет особенно актуальным теперь, когда в Украине усилена мобилизация и на высшем международном уровне обсуждается участие иностранных военных формирований стран-союзников в обороне нашего государства", - говорит автор цикла "Военная разведка Украины" Артем Шевченко, военнослужащий ВСУ, журналист, писатель, документалист.

В центре сюжета фильма "Легионы света" - истории иностранных легионеров, защитников и защитниц из Великобритании, Норвегии, Южной Кореи, Канады, США, Грузии, Польши, Германии и России, которые добровольно бок о бок с украинцами воюют против российских оккупантов на самых сложных участках фронта, часто делая невозможные вещи.

Кроме самих воинов-иностранцев об их участии в сопротивлении агрессии рассказывают начальник военной разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов и начальник штаба Международного легиона ГУР МО Украины с позывным Шеф. Что именно заставило легионеров приехать в Украину, каждый день рискуя своей жизнью? В чем их мотивация, в каких именно операциях они участвуют? Обо всем этом и многом другом - в новой документальной ленте "Легионы света".

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В новой ленте, как и в пяти предыдущих ("Авиапрорыв на Азовсталь. Небо", "Битва за остров Змеиный. Море", "Харьковское контрнаступление. Земля", "Сбитые летчики России" и "Война за море: от Днепра до Крыма") на примере нескольких боевых операций освещается специфика и особенности ведения боевых действий украинскими разведчиками на море, в небе и на суше.

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