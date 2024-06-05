УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8384 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
2 095 16

Сьогодні відбудеться прем’єра документального фільму "Легіони світла" про добровольців Міжнародного Легіону ГУР МО. ВIДЕО

5 червня 2024 року телеканал ICTV2 покаже телепрем’єру документального фільму "Легіони світла". Це сюжет із циклу "Воєнна розвідка України", у якому зібрані героїчні історії про відважних людей з різних куточків світу, які після російського повномасштабного вторгнення зі зброєю в руках захищають нашу свободу. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал ICTV2.

Хто ці відважні люди? Як їх оформляють на службу? У яких бойових операціях вони беруть участь? Що мотивує їх воювати разом з нами проти російського агресора? Відповіді - у новій стрічці, початок о 21:50.

З моменту свого створення ICTV2 показував документальні стрічки про події російсько-української війни як власного виробництва, так й інших кінематографістів. Вони стали важливою частиною програмування каналу. Фільм "Легіони світла" продовжить започатковану каналом традицію показу документальних стрічок і розкаже про іноземців, які воюють проти російської навали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Море. Битва за острів Зміїний": Документальний фільм про стратегічно важливу для безпеки у Чорному морі деокупацію. ВIДЕО

"Документальний фільм "Легіони світла" присвячено іноземним громадянам, які воюють у лавах Міжнародного Легіону ГУР МО у складі Сил безпеки і оборони України, - це новий, вже шостий фільм документального циклу "Воєнна розвідка України". Над ним ми з режисером Антоном Гойдою, продюсером і оператором Сергієм Лук`янцем та іншими почали працювати восени 2022 року разом з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. "Легіони світла" - це збірний образ всіх іноземців-добровольців з понад 55 країн світу, які на свій страх і ризик, законно як військовослужбовці ЗСУ воюють не тільки за нашу, але і за свободу Європи та всього світу проти російської тиранії.

Фільм буде особливо актуальним тепер, коли в Україні посилено мобілізацію і на вищому міжнародному рівні обговорюється участь іноземних військових формувань країн-союзників в обороні нашої держав", - каже автор циклу "Воєнна розвідка України" Артем Шевченко, військовослужбовець ЗСУ, журналіст, письменник, документаліст.

У центрі сюжету фільму "Легіони світла" - історії іноземних легіонерів, захисників і захисниць з Великої Британії, Норвегії, Південної Кореї, Канади, США, Грузії, Польщі, Німеччини і Росії, які добровільно пліч-о-пліч з українцями воюють проти російських окупантів на найскладніших ділянках фронту, часто роблячи неможливі речі.

Окрім самих воїнів-іноземців про їхню участь у спротиві агресії розповідають начальник воєнної розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов і начальник штабу Міжнародного легіону ГУР МО України з позивним "Шеф". Що саме змусило легіонерів приїхати в Україну, кожний день ризикуючи своїм життям? В чому їхня мотивація? У яких саме операціях вони беруть участь? Про все це і багато іншого – в новій документальній стрічці "Легіони світла".

Також читайте: "Авіапрорив на Азовсталь. Небо": фільм про бойові вильоти гелікоптерів до оточеного Маріуполя. АНОНС

У новій стрічці, як і в п’яти попередніх ("Авіапрорив на Азовсталь. Небо", "Битва за острів Зміїний. Море", "Харківський контрнаступ. Земля", "Збиті льотчики Росії" та "Війна за море: від Дніпра до Криму") на прикладі кількох бойових операцій висвітлюється специфіка та особливості ведення бойових дій українськими розвідниками на морі, у небі та на суходолі.

Автор: 

Шевченко Артем (222)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Забули додати - навіть коли світла немає))
показати весь коментар
05.06.2024 14:00
+3
А па МараХВону, шо не пакажуть? Бо я тільки його дивлюсь 24/7...
показати весь коментар
05.06.2024 13:49
+2
показати весь коментар
05.06.2024 13:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А па МараХВону, шо не пакажуть? Бо я тільки його дивлюсь 24/7...
показати весь коментар
05.06.2024 13:49 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2024 13:53 Відповісти
Забули додати - навіть коли світла немає))
показати весь коментар
05.06.2024 14:00 Відповісти
Звісно! Вєлік переробив заради мараХВону. Тепер дружина крутить, а я пивасик підливаю
показати весь коментар
05.06.2024 14:03 Відповісти
То Ви на жінчіному абонементі до фітнесзали зекономіли?)) Ай яй яй))
показати весь коментар
05.06.2024 14:28 Відповісти
Не тільки зекономив, а ще й заробляю на пиво. До сусіда переноску провів
показати весь коментар
05.06.2024 14:30 Відповісти
366/24/7/ Отак треба дивитися. Бо пропустите щось важливе!
показати весь коментар
05.06.2024 14:11 Відповісти
Дякую, так і зроблю...
показати весь коментар
05.06.2024 14:28 Відповісти
нажаль я не подивлюся - у нас в чей час відключення, тай тв я вмикав ще перед широкомаштабною війною ...
показати весь коментар
05.06.2024 13:56 Відповісти
сьогодні ввечері вкраїнчики без електрики
показати весь коментар
05.06.2024 13:59 Відповісти
ну так !!! десь я бачив жарт що це зараз Порошенко українчикам електрику на 4-10 годин вимикає, а вофка зе, навпаки, вмикає ...

показати весь коментар
05.06.2024 14:02 Відповісти
Только х#й вы его посмотрите.
А вот чинушам из укрэнерго на этот фильм глубоко похер, лохи им любой каприз оплатят
показати весь коментар
05.06.2024 14:03 Відповісти
ну чого, якщо фільм цікавий і заслуговує на увагу, того його можна буде потім в ютубі чи інших соцмережах подивитися ...
показати весь коментар
05.06.2024 14:09 Відповісти
Я його потім за можливості обов'язково подивлюсь. Але пафосно заявляти, щось ось у вечорі подивиться, коли жодна установа не робить нормально через відсутність електрики - сюр.
показати весь коментар
05.06.2024 14:15 Відповісти
"Haroshih "ruskih prikleili k Inostrannamu legionu , vo daiote , savsem sdureli 🤦
показати весь коментар
05.06.2024 15:57 Відповісти
rastapirka Budanov metit na prdakshan in Holivud .....
показати весь коментар
05.06.2024 16:02 Відповісти
 
 