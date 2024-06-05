Сьогодні відбудеться прем’єра документального фільму "Легіони світла" про добровольців Міжнародного Легіону ГУР МО. ВIДЕО

5 червня 2024 року телеканал ICTV2 покаже телепрем’єру документального фільму "Легіони світла". Це сюжет із циклу "Воєнна розвідка України", у якому зібрані героїчні історії про відважних людей з різних куточків світу, які після російського повномасштабного вторгнення зі зброєю в руках захищають нашу свободу. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал ICTV2.

Хто ці відважні люди? Як їх оформляють на службу? У яких бойових операціях вони беруть участь? Що мотивує їх воювати разом з нами проти російського агресора? Відповіді - у новій стрічці, початок о 21:50.

З моменту свого створення ICTV2 показував документальні стрічки про події російсько-української війни як власного виробництва, так й інших кінематографістів. Вони стали важливою частиною програмування каналу. Фільм "Легіони світла" продовжить започатковану каналом традицію показу документальних стрічок і розкаже про іноземців, які воюють проти російської навали.

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"Документальний фільм "Легіони світла" присвячено іноземним громадянам, які воюють у лавах Міжнародного Легіону ГУР МО у складі Сил безпеки і оборони України, - це новий, вже шостий фільм документального циклу "Воєнна розвідка України". Над ним ми з режисером Антоном Гойдою, продюсером і оператором Сергієм Лук`янцем та іншими почали працювати восени 2022 року разом з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. "Легіони світла" - це збірний образ всіх іноземців-добровольців з понад 55 країн світу, які на свій страх і ризик, законно як військовослужбовці ЗСУ воюють не тільки за нашу, але і за свободу Європи та всього світу проти російської тиранії.

Фільм буде особливо актуальним тепер, коли в Україні посилено мобілізацію і на вищому міжнародному рівні обговорюється участь іноземних військових формувань країн-союзників в обороні нашої держав", - каже автор циклу "Воєнна розвідка України" Артем Шевченко, військовослужбовець ЗСУ, журналіст, письменник, документаліст.

У центрі сюжету фільму "Легіони світла" - історії іноземних легіонерів, захисників і захисниць з Великої Британії, Норвегії, Південної Кореї, Канади, США, Грузії, Польщі, Німеччини і Росії, які добровільно пліч-о-пліч з українцями воюють проти російських окупантів на найскладніших ділянках фронту, часто роблячи неможливі речі.

Окрім самих воїнів-іноземців про їхню участь у спротиві агресії розповідають начальник воєнної розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов і начальник штабу Міжнародного легіону ГУР МО України з позивним "Шеф". Що саме змусило легіонерів приїхати в Україну, кожний день ризикуючи своїм життям? В чому їхня мотивація? У яких саме операціях вони беруть участь? Про все це і багато іншого – в новій документальній стрічці "Легіони світла".

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У новій стрічці, як і в п’яти попередніх ("Авіапрорив на Азовсталь. Небо", "Битва за острів Зміїний. Море", "Харківський контрнаступ. Земля", "Збиті льотчики Росії" та "Війна за море: від Дніпра до Криму") на прикладі кількох бойових операцій висвітлюється специфіка та особливості ведення бойових дій українськими розвідниками на морі, у небі та на суходолі.