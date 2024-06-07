Оккупант горит и долго дергает ногами перед смертью
Оператор украинского дрона снял последние минуты жизни оккупанта, который заживо горит в остатках укрепления.
Как сообщает Цензор.НЕТ, очевидно, захватчик ранен и неспособен самостоятельно выбраться из огня, поэтому умирает долго и мучительно.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+29 Валерий К #448385
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+19 Alex Nosov #582146
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+18 Старый зольдат
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Зато мучався довше і це плюс.
И такой горелой свинины уже больше пол миллиона.
И будет больше в разы!
А то они ж мечтают маршировати и получать миллионы срублей.
А тут от оно чо
Святий вогонь очистить твою пропащу душу від скверни, і може ти будеш мати можливість постати перед судом Творця.
А твоя гнила оболонка залишиться в землі. Прах до праху.
З багна ти виродився, в багні жив, в багно перетворився.
Слава ЗСУ, які несуть святий вогонь і дарують, навіть ворогам нашим, можливість швидкої зустрічі з Творцем.
Амінь.