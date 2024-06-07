Оккупант горит и долго дергает ногами перед смертью

Оператор украинского дрона снял последние минуты жизни оккупанта, который заживо горит в остатках укрепления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, очевидно, захватчик ранен и неспособен самостоятельно выбраться из огня, поэтому умирает долго и мучительно.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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