Окупант горить і довго смикає ногами перед смертю. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона зафільмував останні хвилини життя окупанта, який живцем горить у залишках укріплення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вочевидь, загарбник поранений і нездатний самостійно вибратися із вогню, тож помирає довго і болісно.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+29 Валерий К #448385
показати весь коментар07.06.2024 10:28
+19 Alex Nosov #582146
показати весь коментар07.06.2024 10:31
+18 Старый зольдат
показати весь коментар07.06.2024 10:28
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Зато мучався довше і це плюс.
И такой горелой свинины уже больше пол миллиона.
И будет больше в разы!
А то они ж мечтают маршировати и получать миллионы срублей.
А тут от оно чо
Святий вогонь очистить твою пропащу душу від скверни, і може ти будеш мати можливість постати перед судом Творця.
А твоя гнила оболонка залишиться в землі. Прах до праху.
З багна ти виродився, в багні жив, в багно перетворився.
Слава ЗСУ, які несуть святий вогонь і дарують, навіть ворогам нашим, можливість швидкої зустрічі з Творцем.
Амінь.