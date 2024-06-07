Окупант горить і довго смикає ногами перед смертю. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона зафільмував останні хвилини життя окупанта, який живцем горить у залишках укріплення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вочевидь, загарбник поранений і нездатний самостійно вибратися із вогню, тож помирає довго і болісно.

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