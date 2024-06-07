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Окупант горить і довго смикає ногами перед смертю. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона зафільмував останні хвилини життя окупанта, який живцем горить у залишках укріплення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вочевидь, загарбник поранений і нездатний самостійно вибратися із вогню, тож помирає довго і болісно.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський окупант конає на українській землі після скидів із дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17502) смерть (6757)


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Топ коментарі
+29
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07.06.2024 10:28
+19
За яхты и дворцы ***** и Ротенберга. Нужно рашистским личинкам такие видео показывать которые маршируют в военной форме и тоже хотят павтарить.
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07.06.2024 10:31
+18
Нажаль, скоринки не буде і це мінус.
Зато мучався довше і це плюс.
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07.06.2024 10:28
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Нажаль, скоринки не буде і це мінус.
Зато мучався довше і це плюс.
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07.06.2024 10:28 Відповісти
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07.06.2024 10:28 Відповісти
Як тарган під дихлофосом...
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07.06.2024 11:03 Відповісти
Напевно було боляче. Та я в це не вірю, бо тварини з тавром "россиянин" всі як один, все тупе та смердюче стадо, садомазохісти. Тому воно мичало шось та дригало ногами від задоволення.
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07.06.2024 11:08 Відповісти
Ритмично двигается. Кабздону на подтанцовку сгодится.
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07.06.2024 10:29 Відповісти
За яхты и дворцы ***** и Ротенберга. Нужно рашистским личинкам такие видео показывать которые маршируют в военной форме и тоже хотят павтарить.
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07.06.2024 10:31 Відповісти
Рефлекс Павлова на собаках
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07.06.2024 10:33 Відповісти
Ватка зі скоринкою )
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07.06.2024 10:36 Відповісти
Перегрівся на сонечку ще й крем для засмаги не взяв - от і результат.
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07.06.2024 10:37 Відповісти
Собрать всех етих погорельцев и другое мясо орков которое по полям валяется загрузить в самоскал и выгрузить под росийской границей перед десятками журналистов и онлайн камер транслирующих на весь мир. И спросить рашистов за что они сдохли? А то весь мир молча наблюдает за войной и боится чтобы правда и зверства войны не попали в ефир а то как же потом торговать с ****** и рузким миром которого считают дастаевским, пушкином и лермонтовым. Вот ето обгоревший кусок мяса дергающий ногами как zомбак который думает что бежит на Киев, Берлин и Вашингтон и есть символ рузкого мира.
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07.06.2024 10:37 Відповісти
асвабадітіль більше ніколи не забухає, дивно, що полум'я не синє.
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07.06.2024 10:45 Відповісти
засрали собой всю землю...
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07.06.2024 10:47 Відповісти
Огонь сжигает грязь и очищает душу!
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07.06.2024 10:57 Відповісти
Попав до пекла прижиттєво! 😁
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07.06.2024 11:01 Відповісти
Рашистська версія канкану
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07.06.2024 10:52 Відповісти
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07.06.2024 10:56 Відповісти
Дивилась та дивилась би, нажаль вереску цієї тварюки не чутно.
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07.06.2024 10:56 Відповісти
Так що, наполягаєш, що Земля обертається навколо Сонця!
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07.06.2024 10:56 Відповісти
Покажите это росиянцам по ТВ при очередном хаке.
И такой горелой свинины уже больше пол миллиона.
И будет больше в разы!
А то они ж мечтают маршировати и получать миллионы срублей.
А тут от оно чо
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07.06.2024 11:09 Відповісти
Ну що, підор, заробив грошенят на всі свої кредити ?
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07.06.2024 11:12 Відповісти
Відеоінструкція для кацапів "Як правильно зайти в пекло".
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07.06.2024 11:13 Відповісти
музика неправильна, треба оцю: https://www.youtube.com/watch?v=Adgx9wt63NY
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07.06.2024 11:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Zcq_xLi2NGo
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07.06.2024 13:59 Відповісти
Жаль, що на його місці не грівся товариш фюрер Путлер...
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07.06.2024 11:22 Відповісти
не так вже й довго...
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07.06.2024 11:25 Відповісти
Вогник ! Вогник! Жарко,жарко)))
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07.06.2024 11:42 Відповісти
Позивний "шашлик"
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07.06.2024 11:48 Відповісти
Розминка перед пеклом.
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07.06.2024 12:01 Відповісти
Кацапе, прийми це аутодафе з вдячністю!
Святий вогонь очистить твою пропащу душу від скверни, і може ти будеш мати можливість постати перед судом Творця.
А твоя гнила оболонка залишиться в землі. Прах до праху.
З багна ти виродився, в багні жив, в багно перетворився.
Слава ЗСУ, які несуть святий вогонь і дарують, навіть ворогам нашим, можливість швидкої зустрічі з Творцем.
Амінь.
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07.06.2024 12:51 Відповісти
Падло задохнулось от запаха горелого мяса!
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07.06.2024 12:57 Відповісти
новий вид касапського шашлика : "свіжеспечена куряча голова касапа"😂🤙
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07.06.2024 13:08 Відповісти
Цього - до ім. алєксандрова!
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07.06.2024 14:53 Відповісти
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07.06.2024 15:12 Відповісти
То стан совьет, то разовьет, И быстрой ножкой ножку бьет
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07.06.2024 15:57 Відповісти
Це він розгін на Київ бере?
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08.06.2024 22:43 Відповісти
 
 