Голову оккупанта разрывает после точного сброса боеприпаса с дрона. ВИДЕО 18+
Оператор дрона из 81-й аэромобильной бригады попал боеприпасом в оккупанта и ликвидировал его прямым попаданием в голову.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись снайперского сброса вблизи Белогоровки в Луганской области опубликована в соцсетях.
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Новий засіб для рашистів від головного болю!
Немає москаля!
Немає ніх_я вопше,
Сама сира земля!
Кацап без голови !
Яка чудова іграшка
Ги-ги-ги-ги-ги-ги…
А ведь могли бы жить себе в своей православной резервации, если б не лезли к соседям!
А теперь Украинцы стали злые, радуются каждой оторваной башке свинособак (швайнехундеров) милота, радостно, красивое... ©
якби було чим , то не приперся би на чужу землю 🙁
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1da4ape/strike_drones_company_vs_two_russians_in_the_wood/
Танки заканчиваются, ЗСУ бьют по тепловозам. Редкое видео:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d9r2nj/unknown_partisans_used_fpv_strike_drones_to_hit_a/
Атака на подстанцию в Курске. Куряне, не курите на подстанциях:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1da51w7/ukrainians_struck_an_electrical_substation_with/
Приперли сюди в Україну.
Думали, що будуть "хахлів вбивати", а вони ніби як безсмертні
И какой точный скид - прямо за воротник попало.
так происходит потому, что как кацапы дышат через анальное отверстие, а основной мозг у них - спинной, который находиться в нижней части спины.