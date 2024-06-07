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Голову оккупанта разрывает после точного сброса боеприпаса с дрона. ВИДЕО 18+

Оператор дрона из 81-й аэромобильной бригады попал боеприпасом в оккупанта и ликвидировал его прямым попаданием в голову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись снайперского сброса вблизи Белогоровки в Луганской области опубликована в соцсетях.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лица с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Операторы дронов из 5-й ОШБр уничтожают вражескую пехоту вблизи Ивановского на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19331) уничтожение (6986) 81 отдельная аэромобильная бригада (67) дроны (3961)


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Топ комментарии
+15
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07.06.2024 11:22
+14
МОЗОК НЕ ЗАЧЕПИЛО?
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07.06.2024 11:24
+14
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07.06.2024 11:26
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Бріан - ето голова, а рузьге - нєт.
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07.06.2024 11:19 Ответить
ЗСУ радить на правах реклами:
Новий засіб для рашистів від головного болю!
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07.06.2024 11:20 Ответить
І москаля нема,
Немає москаля!
Немає ніх_я вопше,
Сама сира земля!
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07.06.2024 11:20 Ответить
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07.06.2024 11:22 Ответить
МОЗОК НЕ ЗАЧЕПИЛО?
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07.06.2024 11:24 Ответить
Ні , не зачепило , бо його там нема
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07.06.2024 13:13 Ответить
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07.06.2024 11:26 Ответить
В смислє?
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07.06.2024 11:27 Ответить
На жаль,дуже легка смерть у мерзоти.
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07.06.2024 11:29 Ответить
рюськє зольдат пораскінул мозгамі
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07.06.2024 11:29 Ответить
нажаль, падаль не встигла зрозуміти своєї помилки приїхати в Україну...
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07.06.2024 11:33 Ответить
Купили хлопцям скиди
Кацап без голови !
Яка чудова іграшка
Ги-ги-ги-ги-ги-ги…
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07.06.2024 11:34 Ответить
Фраза пораскінул мозгамі -заграла новими барвами!)
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07.06.2024 11:40 Ответить
good night...😴
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07.06.2024 11:43 Ответить
Етому повезло. Сдохло сразу. В отличии от тех кому отрвало ноги вместе с жопой и которые еще пол часа ползают по полю таская за собой кишки
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07.06.2024 11:48 Ответить
Отака вона біла "Лада".
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07.06.2024 11:51 Ответить
«Разрывная», - раскинул мозгами Штирлиц.
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07.06.2024 11:55 Ответить
он остался жив потому что в башке мозгов нема!
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07.06.2024 11:55 Ответить
это был последний аналгин.
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07.06.2024 11:59 Ответить
Лізавєта видасть ще... А от во шо тепер ліки приймати та накабздона слухати?
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07.06.2024 14:04 Ответить
Як можна втратити те, чого не було?
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07.06.2024 12:01 Ответить
У всех КОЗЛОРОГИХ вместо головы ЖОПА.
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07.06.2024 12:04 Ответить
Спецэффекты ёпта
А ведь могли бы жить себе в своей православной резервации, если б не лезли к соседям!
А теперь Украинцы стали злые, радуются каждой оторваной башке свинособак (швайнехундеров) милота, радостно, красивое... ©
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07.06.2024 12:09 Ответить
та ба, який влучний козак
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07.06.2024 12:10 Ответить
Хорошая гусофобия!!! Так держать
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07.06.2024 12:10 Ответить
Дуже шкода.... що миттєво подох. Краще щоб кілька годин помучився, подумав про своє пусте життя.
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07.06.2024 12:10 Ответить
Добре , що здох , так як там думати нічим ,
якби було чим , то не приперся би на чужу землю 🙁
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07.06.2024 13:10 Ответить
Наглядний приклад словосполучення "вибивати дурь".
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07.06.2024 12:12 Ответить
ШИКАРДОС КАЙФОВИЙ 💀
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07.06.2024 12:59 Ответить
Це найкраще, що прийшло в його голову за все його нікчемне життя...
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07.06.2024 13:27 Ответить
Влучно! «Триочковий»!!! Передивлюсь ще декілька разів!👏👏👏
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07.06.2024 13:39 Ответить
Пораскинул мозгами...
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07.06.2024 13:47 Ответить
Орк: "Ой, что-то мне поплохело..."
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1da4ape/strike_drones_company_vs_two_russians_in_the_wood/

Танки заканчиваются, ЗСУ бьют по тепловозам. Редкое видео:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d9r2nj/unknown_partisans_used_fpv_strike_drones_to_hit_a/

Атака на подстанцию в Курске. Куряне, не курите на подстанциях:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1da51w7/ukrainians_struck_an_electrical_substation_with/
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07.06.2024 13:53 Ответить
Якщо в них дурні голови, то хай у всіх повідриває
Приперли сюди в Україну.
Думали, що будуть "хахлів вбивати", а вони ніби як безсмертні
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07.06.2024 14:18 Ответить
це ж тра! "бєгущєму кабану" вкласти гранату зашиворот!!!
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07.06.2024 14:41 Ответить
Так это...как же он теперь до Киева за 2 дня дойдет, без головы то?
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07.06.2024 16:43 Ответить
а що, який прийшов такого і назад заберуть, можливо.
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07.06.2024 20:11 Ответить
Head shot!
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07.06.2024 20:39 Ответить
Зомбоид какой-то.
И какой точный скид - прямо за воротник попало.
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07.06.2024 21:03 Ответить
туловище кацапа функционирует без головы на протяжении до двух недель, затем погибает от обезвоживания и отсутствия питательных веществ.
так происходит потому, что как кацапы дышат через анальное отверстие, а основной мозг у них - спинной, который находиться в нижней части спины.
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08.06.2024 07:05 Ответить
це навіть не 5 з плюсом! це 85 з плюсом! честь і хвала снайперу!!
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08.06.2024 13:00 Ответить
И куда он тєпєрь будєт єсть? Вот в чьом вопрос...
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09.06.2024 12:09 Ответить
 
 