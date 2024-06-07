Голову оккупанта разрывает после точного сброса боеприпаса с дрона. ВИДЕО 18+

Оператор дрона из 81-й аэромобильной бригады попал боеприпасом в оккупанта и ликвидировал его прямым попаданием в голову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись снайперского сброса вблизи Белогоровки в Луганской области опубликована в соцсетях.

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