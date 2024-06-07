Голову окупанта розриває після точного скиду боєприпаса з дрона. ВIДЕО 18+

Оператор дрона із 81-ї аеромобільної бригади влучив боєприпасом у окупанта та ліквідував його прямим влучанням у голову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис снайперського скиду поблизу Білогорівки на Луганщині опублікований у соцмережах.

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