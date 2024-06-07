Голову окупанта розриває після точного скиду боєприпаса з дрона. ВIДЕО 18+
Оператор дрона із 81-ї аеромобільної бригади влучив боєприпасом у окупанта та ліквідував його прямим влучанням у голову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис снайперського скиду поблизу Білогорівки на Луганщині опублікований у соцмережах.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+15 Muni
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+14 Суслик Агроном
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+14 ZoV KobZona
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Новий засіб для рашистів від головного болю!
Немає москаля!
Немає ніх_я вопше,
Сама сира земля!
Кацап без голови !
Яка чудова іграшка
Ги-ги-ги-ги-ги-ги…
А ведь могли бы жить себе в своей православной резервации, если б не лезли к соседям!
А теперь Украинцы стали злые, радуются каждой оторваной башке свинособак (швайнехундеров) милота, радостно, красивое... ©
якби було чим , то не приперся би на чужу землю 🙁
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1da4ape/strike_drones_company_vs_two_russians_in_the_wood/
Танки заканчиваются, ЗСУ бьют по тепловозам. Редкое видео:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d9r2nj/unknown_partisans_used_fpv_strike_drones_to_hit_a/
Атака на подстанцию в Курске. Куряне, не курите на подстанциях:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1da51w7/ukrainians_struck_an_electrical_substation_with/
Приперли сюди в Україну.
Думали, що будуть "хахлів вбивати", а вони ніби як безсмертні
И какой точный скид - прямо за воротник попало.
так происходит потому, что как кацапы дышат через анальное отверстие, а основной мозг у них - спинной, который находиться в нижней части спины.