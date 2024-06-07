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3-я ОШБр объявила сбор на наземные дроны для дистанционного минирования. ВИДЕО

Воинам 3-й ОШБр нужна помощь со сбором на наземные дроны, которые помогут осуществлять дистанционное минирование.

Об этом сообщил командир инженерно-саперной роты 3-й Отдельной штурмовой бригады Алексей Бык, информирует Цензор.НЕТ.

"Открываем сбор на два этаких наземных дрона (плюс комплектующие) для дистанционного минирования и других веселых задач", - говорится в сообщении.

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Автор: 

сбор (303) 3-я Отдельная штурмовая бригада (424)


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Черговий збір. Народ задонатить. А в цей же час керівництво Укренерго піднімає таріф майже у двічі та за це отримує премії по 2 000 000 гр на ріло.
********, це ви обрали, це на вашей совісті, як шо вона у вас є.
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07.06.2024 12:59 Ответить
зеленский шмыгаль умеров: ваш ход!
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07.06.2024 13:15 Ответить
А де притула, стерненко дівся? Туди дзвоніть...
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07.06.2024 13:27 Ответить
На міноборни ніякої надії вже нема.
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07.06.2024 13:28 Ответить
Перерахував що міг на сьогодні, дякую Вам хлопці!

Слава Україні!
Героям Слава!
РЕСПЕКТ ГЕРОЯМ 3 ОШБ!
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07.06.2024 13:48 Ответить
гарний "клоп" !!!!

крові кацапам випьє !

.
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07.06.2024 16:21 Ответить
+
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08.06.2024 12:27 Ответить
 
 