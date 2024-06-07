3-я ОШБр объявила сбор на наземные дроны для дистанционного минирования. ВИДЕО
Воинам 3-й ОШБр нужна помощь со сбором на наземные дроны, которые помогут осуществлять дистанционное минирование.
Об этом сообщил командир инженерно-саперной роты 3-й Отдельной штурмовой бригады Алексей Бык, информирует Цензор.НЕТ.
"Открываем сбор на два этаких наземных дрона (плюс комплектующие) для дистанционного минирования и других веселых задач", - говорится в сообщении.
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