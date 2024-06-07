Уничтожил 24 оккупантов в течение суток: командир 2-й штурмовой группы 3-й ОШБр Андрей Сергиенко о пребывании в оккупации и боях на Донетчине. ВИДЕО

Командир 2-й штурмовой группы 3-го штурмового батальона 3-й ОШБр Андрей Сергиенко (2.0) в сентябре 2023 года во время освобождения Андреевки уничтожил 24 оккупанта в течение суток, а затем в результате тяжелого ранения потерял обе ноги.

Об этом говорится в материале "Украинского свидетеля", передает Цензор.НЕТ.

Андрей рос на Черниговщине, где учился в железнодорожном училище. На фронт решил пойти после оккупации: россияне находились в его населенном пункте около 40 дней.

"Моих сверстников ставили под дуло автомата, стреляли им под ноги. Некоторых из гражданских подвязывали к дулу танка и оставляли на ночь. Мне все это не нравилось. Пулемет направляют на тебя и думаешь: будет выстрел или нет?" - рассказал он.

Также защитник рассказал, что иногда оккупанты перестреливались друг с другом:

"Некоторые из них не очень-то и хотели воевать. Это были мобилизованные. Они пили, сидели в посадках, а иногда и перестреливались со "спецурой": им якобы казалось, что где-то там наши военные".

Ранение Андрей получил неподалеку от Тернов в Донецкой области.

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"Мы сидели по норам на позициях, и тут прилетает "стодвадцаточка" (120-мм мина. - Ред.). Я почувствовал, как пекут ноги. Быстро понял, что будет частичная ампутация, и смирился, что буду без ног. Еще у меня была дырка в спине. Я сам себе оказал первую помощь и доложил по рации, что я "трехсотый". Потом меня эвакуировали", - вспоминает он.

На сайте ОП была создана петиция о присвоении Андрею звания Героя Украины.

Он имеет уже ряд наград:

Отличие Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "Золотой Крест";

Почетный нагрудный знак Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "Крест храбрых";

Нагрудный знак Командующего объединенных сил Вооруженных сил Украины "За службу и доблесть III степени".

Поддержать петицию о присвоении Сергиенко Андрею Сергеевичу звания "Герой Украины" можно по ссылке - https://petition.president.gov.ua/petition/225182

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