Боец 3-й ОШБр с позывным Кос после тяжелых боев и ранений шутит на госпитальной кровати: "Это - будни уклониста". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боев бойцов 3-й ОШБр с оккупантами на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана камерой, которая установлена на амуниции бойца с позывным Кос. Украинский воин, который фиксировал боевую работу своего подразделения, получил ранение во время одного из боев и, после полученной медпомощи, был отправлен в госпиталь.
"Отрывок видео с интенсивного штурма от бойца Третьей штурмовой, друга Коса. Во время очередного контакта он получил ранение, но медики сразу оказали неотложную помощь. Друг Кос успел напи#довать немало россиян, а позиции продолжили стойко держать его побратимы. Тяжелые полевые бои против врага, который превосходит втрое - в видео с работы 2-й роты 1-го штурмового бата бригады", - отмечается в комментарии к видео.
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