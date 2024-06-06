РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9602 посетителя онлайн
Новости Видео Война
9 543 5

Боец 3-й ОШБр с позывным Кос после тяжелых боев и ранений шутит на госпитальной кровати: "Это - будни уклониста". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боев бойцов 3-й ОШБр с оккупантами на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана камерой, которая установлена на амуниции бойца с позывным Кос. Украинский воин, который фиксировал боевую работу своего подразделения, получил ранение во время одного из боев и, после полученной медпомощи, был отправлен в госпиталь.

"Отрывок видео с интенсивного штурма от бойца Третьей штурмовой, друга Коса. Во время очередного контакта он получил ранение, но медики сразу оказали неотложную помощь. Друг Кос успел напи#довать немало россиян, а позиции продолжили стойко держать его побратимы. Тяжелые полевые бои против врага, который превосходит втрое - в видео с работы 2-й роты 1-го штурмового бата бригады", - отмечается в комментарии к видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: За неделю воины 3-й ОШБр ликвидировали более двух сотен оккупантов на Харьковщине, много "300" и уничтоженной вражеской техники. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

ранение (3386) уничтожение (6986) бой (167) 3-я Отдельная штурмовая бригада (424)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будні ухилянта, це сидіти в смарфоні поклавши ноги на приладову панель Toyota Prius, Mitsubishi Outlander чи Renault Duster на якісь ничці чи тероризування пенсіонерів, які продають городину, це полювання на цивільних порожніми та темними вулицями, охорона блок- постів та порожніх в/ч. в глибокому тилу, сафарі на західних кордонах і т.п.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:24 Ответить
Одужуй скоріше, хлопчику рідненький! Бий рашистську сволоту без жалю! Бережи себе!
показать весь комментарий
06.06.2024 12:51 Ответить
Швидкого одужання тобі герою!
показать весь комментарий
06.06.2024 13:44 Ответить
 
 