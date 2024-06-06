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Боєць 3-ї ОШБр з позивним Кос після важких боїв та поранення жартує на госпітальному ліжку: "Це - будні ухилянта". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти боїв бійців 3-ї ОШБр з окупантами на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений камерою, яка встановлена на амуніції бійці з позивним Кос. Український воїн, який фіксував бойову роботу свого підрозділу, отримав поранення під час одного із боїв і, після отриманої меддопомоги, був переправлений до госпіталю.

"Уривок відео з інтенсивного штурму від бійця Третьої штурмової,  друга Коса. Під час чергового контакту він отримав поранення, але медики відразу надали невідкладну допомогу. Друг Кос встиг напи#дувати чимало росіян, а позиції продовжили стійко тримати його побратими. Важкі польові бої проти ворога, який переважає утричі - у відео з роботи 2-ї роти 1-го штурмового бату бригади", - зазначається у коментарі до відео.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За тиждень воїни 3 ОШБр ліквідували понад 2 сотні окупантів на Харківщині, багато "300" та знищеної ворожої техніки. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

поранення (2804) знищення (7262) бій (166) 3 Окрема штурмова бригада (435)


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Будні ухилянта, це сидіти в смарфоні поклавши ноги на приладову панель Toyota Prius, Mitsubishi Outlander чи Renault Duster на якісь ничці чи тероризування пенсіонерів, які продають городину, це полювання на цивільних порожніми та темними вулицями, охорона блок- постів та порожніх в/ч. в глибокому тилу, сафарі на західних кордонах і т.п.
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06.06.2024 12:24 Відповісти
Одужуй скоріше, хлопчику рідненький! Бий рашистську сволоту без жалю! Бережи себе!
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06.06.2024 12:51 Відповісти
Швидкого одужання тобі герою!
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06.06.2024 13:44 Відповісти
 
 