Боєць 3-ї ОШБр з позивним Кос після важких боїв та поранення жартує на госпітальному ліжку: "Це - будні ухилянта". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти боїв бійців 3-ї ОШБр з окупантами на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений камерою, яка встановлена на амуніції бійці з позивним Кос. Український воїн, який фіксував бойову роботу свого підрозділу, отримав поранення під час одного із боїв і, після отриманої меддопомоги, був переправлений до госпіталю.
"Уривок відео з інтенсивного штурму від бійця Третьої штурмової, друга Коса. Під час чергового контакту він отримав поранення, але медики відразу надали невідкладну допомогу. Друг Кос встиг напи#дувати чимало росіян, а позиції продовжили стійко тримати його побратими. Важкі польові бої проти ворога, який переважає утричі - у відео з роботи 2-ї роти 1-го штурмового бату бригади", - зазначається у коментарі до відео.
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