Знищив 24 окупантів протягом доби: Командир 2 штурмової групи у 3 ОШБр Андрій Сергієнко про перебування в окупації та бої на Донеччині. ВIДЕО

Командир 2 штурмової групи 3 штурмового батальйону 3 ОШБр Андрій Сергієнко (2.0) у вересні 2023 року під час визволення Андріївки знищив 24 окупанти протягом доби, а згодом внаслідок тяжкого поранення втратив обидві ноги.

Про це йдеться в матеріалі "Українського свідка", передає Цензор.НЕТ.

Андрій ріс на Чернігівщині, де навчався у залізничному училищі. На фронт вирішив піти після окупації: росіяни перебували у його населеному пункті близько 40 днів.

"Моїх однолітків ставили під дуло автомата, стріляли їм під ноги. Декого з цивільних підв’язували до дула танка та лишали на ніч. Мені все це не подобалось. Кулемет направляють на тебе і думаєш: буде постріл чи ні?" - розповів він.

Також захисник розповів, що іноді окупанти перестрілювались одне з одним:

"Дехто з них не дуже й хотів воювати. Це були мобілізовані. Вони пили, сиділи у посадках, а іноді й перестрілювались зі "спецурою": їм буцімто здавалося, що десь там наші військові".

Поранення Андрій дістав неподалік від Тернів на Донеччині.

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"Ми сиділи по норах на позиціях, і тут прилітає "стодвадцяточка" (120 мм міна. - Ред.). Я відчув, як печуть ноги. швидко зрозумів, що буде часткова ампутація, і змирився, що буду без ніг. Ще у мене була дірка в спині. Я сам собі надав першу допомогу і доповів по рації, що я "трьохсотий". Потім мене евакуювали", - пригадує він.

На сайті ОП було створено петицію про присвоєння Андрію звання Героя України.

Він має вже низку нагород:

Відзнаку Головнокомандувача Збройних Сил України "Золотий Хрест";

Почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України "Хрест хоробрих";

Нагрудний знак Командувача об’єднаних сил Збройних Сил України "За службу та звитягу III ступеня".

Підтримати петицію про присвоєння Сергієнку Андрію Сергійовичу звання "Герой України" можна за посиланням - https://petition.president.gov.ua/petition/225182

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