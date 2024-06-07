3 ОШБр оголосила збір на наземні дрони для дистанційного мінування. ВIДЕО

Воїнам 3 ОШБр потрібна допомога зі збором на наземні дрони, які допоможуть здійснювати дистанційне мінування.

Про це повідомив командир інженерно-саперної роти 3-ої Окремої штурмової бригади Олексій Бик, інформує Цензор.НЕТ.

"Відкриваємо збір на два отакі наземні дрони (плюс комплектуючі) для дистанційного мінування та інших веселих задач", - йдеться в повідомленні.

Реквізити для допомоги

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