УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4908 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
1 825 8

3 ОШБр оголосила збір на наземні дрони для дистанційного мінування. ВIДЕО

Воїнам 3 ОШБр потрібна допомога зі збором на наземні дрони, які допоможуть здійснювати дистанційне мінування.

Про це повідомив командир інженерно-саперної роти 3-ої Окремої штурмової бригади Олексій Бик, інформує Цензор.НЕТ.

"Відкриваємо збір на два отакі наземні дрони (плюс комплектуючі) для дистанційного мінування та інших веселих задач", - йдеться в повідомленні.

Реквізити для допомоги

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/5cDK6AFgDy

Номер картки банки

5375 4112 1949 2597

Дивіться: Воїнам 63-ї мехбригади, які тримають оборону на Лиманському напрямку, потрібен квадрокоптер (оновлено). ВIДЕО

Автор: 

збір (337) 3 Окрема штурмова бригада (437)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Черговий збір. Народ задонатить. А в цей же час керівництво Укренерго піднімає таріф майже у двічі та за це отримує премії по 2 000 000 гр на ріло.
********, це ви обрали, це на вашей совісті, як шо вона у вас є.
показати весь коментар
07.06.2024 12:59 Відповісти
зеленский шмыгаль умеров: ваш ход!
показати весь коментар
07.06.2024 13:15 Відповісти
А де притула, стерненко дівся? Туди дзвоніть...
показати весь коментар
07.06.2024 13:27 Відповісти
На міноборни ніякої надії вже нема.
показати весь коментар
07.06.2024 13:28 Відповісти
Перерахував що міг на сьогодні, дякую Вам хлопці!

Слава Україні!
Героям Слава!
РЕСПЕКТ ГЕРОЯМ 3 ОШБ!
показати весь коментар
07.06.2024 13:48 Відповісти
гарний "клоп" !!!!

крові кацапам випьє !

.
показати весь коментар
07.06.2024 16:21 Відповісти
+
показати весь коментар
08.06.2024 12:27 Відповісти
 
 