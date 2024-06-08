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Бойцы 3-й ОШБр дронами уничтожили российский танк Т-80 и пушку "Рапира". ВИДЕО

Бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ, которые сейчас воюют в Донецкой и Харьковской областях, дронами уничтожают технику оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Ударными дронами уничтожили противотанковые средства врага - 100-мм пушку "Рапира" и 93-мм ПТРК "Метис". Также был уничтожен российский танк Т-80, который как раз выходил из посадки и БРЭМ. Кроме того, были нанесены удары по пехоте противника и грузовикам для нарушения вражеской логистики.

Смотрите также: Дроны "Дикие шершни" уничтожают технику оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3974) 3-я Отдельная штурмовая бригада (426)


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Акелла не промахнувся. Наснаги хлопцям.
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08.06.2024 05:48 Ответить
 
 