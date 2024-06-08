Бойцы 3-й ОШБр дронами уничтожили российский танк Т-80 и пушку "Рапира". ВИДЕО
Бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ, которые сейчас воюют в Донецкой и Харьковской областях, дронами уничтожают технику оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Ударными дронами уничтожили противотанковые средства врага - 100-мм пушку "Рапира" и 93-мм ПТРК "Метис". Также был уничтожен российский танк Т-80, который как раз выходил из посадки и БРЭМ. Кроме того, были нанесены удары по пехоте противника и грузовикам для нарушения вражеской логистики.
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phantom4
показать весь комментарий08.06.2024 05:48 Ответить Мне нравится 5
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