Бійці 3-ї ОШБр дронами знищили російський танк Т-80 і гармату "Рапіра". ВIДЕО

Бійці Третьої штурмової бригади ЗСУ, які зараз воюють на Донеччині та Харківщині, дронами нищать техніку окупантів.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Ударними дронами знищили протитанкові засоби ворога — 100-мм гармату "Рапіра" й 93-мм ПТРК "Метис". Також був знищений російський танк Т-80, який саме виходив з посадки і БРЕМ. Крім того були нансені удари по піхоті противника та вантажівкам для зламу ворожої логістики.

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