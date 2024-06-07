Бійці 3-ї ОШБр дронами знищили російський танк Т-80 і гармату "Рапіра". ВIДЕО
Бійці Третьої штурмової бригади ЗСУ, які зараз воюють на Донеччині та Харківщині, дронами нищать техніку окупантів.
Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Ударними дронами знищили протитанкові засоби ворога — 100-мм гармату "Рапіра" й 93-мм ПТРК "Метис". Також був знищений російський танк Т-80, який саме виходив з посадки і БРЕМ. Крім того були нансені удари по піхоті противника та вантажівкам для зламу ворожої логістики.
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phantom4
показати весь коментар08.06.2024 05:48 Відповісти Мені подобається 5
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