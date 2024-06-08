Пограничники уничтожили новейшие вражеские комплексы видеонаблюдения. ВИДЕО
Аэроразведчики Госпогранслужбы уничтожили новейшие вражеские комплексы видеонаблюдения "Муром", "Пергам", ретранслятор-усилитель сигнала для вражеских беспилотников "Инкубатор", а также средства радиоэлектронной разведки оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, техника позволяла противнику обнаруживать позиции украинских военных и корректировать артиллерийские удары по нашему пограничью.
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Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий08.06.2024 10:45 Ответить Мне нравится 3
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий08.06.2024 10:49 Ответить Мне нравится 1
Amber
показать весь комментарий08.06.2024 11:54 Ответить Мне нравится 3
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