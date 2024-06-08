Пограничники уничтожили новейшие вражеские комплексы видеонаблюдения. ВИДЕО

Аэроразведчики Госпогранслужбы уничтожили новейшие вражеские комплексы видеонаблюдения "Муром", "Пергам", ретранслятор-усилитель сигнала для вражеских беспилотников "Инкубатор", а также средства радиоэлектронной разведки оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, техника позволяла противнику обнаруживать позиции украинских военных и корректировать артиллерийские удары по нашему пограничью.

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