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Пограничники уничтожили новейшие вражеские комплексы видеонаблюдения. ВИДЕО

Аэроразведчики Госпогранслужбы уничтожили новейшие вражеские комплексы видеонаблюдения "Муром", "Пергам", ретранслятор-усилитель сигнала для вражеских беспилотников "Инкубатор", а также средства радиоэлектронной разведки оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, техника позволяла противнику обнаруживать позиции украинских военных и корректировать артиллерийские удары по нашему пограничью.

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Автор: 

Госпогранслужба (6471) уничтожение (7016)


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Гарна робота-респект...
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08.06.2024 10:45 Ответить
доречі-сьогодні наші безпілотники завітали до моздоку що у північній осетії...
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08.06.2024 10:49 Ответить
Прикордонникам респект і щира подяка 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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08.06.2024 11:54 Ответить
 
 