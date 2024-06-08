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Прикордонники знищили новітні ворожі комплекси відеоспостереження. ВIДЕО

Аеророзвідники Держприкордонслужби уразили новітні ворожі комплекси відеоспостереження "Муром", "Пергам", ретранслятор-підсилювач сигналу для ворожих безпілотників "Інкубатор", а також засоби радіоелектронної розвідки окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, техніка дозволяла противнику виявляти позиції українських військових і коригувати артилерійські удари по нашому прикордонню.

Також дивіться: Бійці 3-ї ОШБр дронами знищили російський танк Т-80 і гармату "Рапіра". ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6018) знищення (7313)


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Гарна робота-респект...
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08.06.2024 10:45 Відповісти
доречі-сьогодні наші безпілотники завітали до моздоку що у північній осетії...
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08.06.2024 10:49 Відповісти
Прикордонникам респект і щира подяка 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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08.06.2024 11:54 Відповісти
 
 