Прикордонники знищили новітні ворожі комплекси відеоспостереження. ВIДЕО
Аеророзвідники Держприкордонслужби уразили новітні ворожі комплекси відеоспостереження "Муром", "Пергам", ретранслятор-підсилювач сигналу для ворожих безпілотників "Інкубатор", а також засоби радіоелектронної розвідки окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, техніка дозволяла противнику виявляти позиції українських військових і коригувати артилерійські удари по нашому прикордонню.
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Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар08.06.2024 10:45 Відповісти Мені подобається 3
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар08.06.2024 10:49 Відповісти Мені подобається 1
Amber
показати весь коментар08.06.2024 11:54 Відповісти Мені подобається 3
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