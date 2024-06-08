Прикордонники знищили новітні ворожі комплекси відеоспостереження. ВIДЕО

Аеророзвідники Держприкордонслужби уразили новітні ворожі комплекси відеоспостереження "Муром", "Пергам", ретранслятор-підсилювач сигналу для ворожих безпілотників "Інкубатор", а також засоби радіоелектронної розвідки окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, техніка дозволяла противнику виявляти позиції українських військових і коригувати артилерійські удари по нашому прикордонню.

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