РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5064 посетителя онлайн
Новости Видео
4 493 15

8 июня в Одессе открыли первый пляж. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одессе и районе планируется открыть 20 локаций для купания. 8 июня в Одессе сезон купания начали с открытия пляжа "Калетон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Подписали совместный с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю. С сегодняшнего дня первая открытая зона - пляж "Калетон" в Одессе", - говорится в сообщении.

8 червня в Одесі відкрили пляж Калетон
8 червня в Одесі відкрили пляж Калетон

Список будет дополняться. Планируют открыть около 20 пляжей в Одессе и районе, а также одной лагуны в Измаильском районе.

Смотрите также: Россиянка о пляже в элитном районе Москвы: "Это п#здец! Ни одной русской рожи! В воду не полезу - еще гонорею от этих чурок подцепишь". ВИДЕО

Кипер отметил, что во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов - пребывание людей у моря ЗАПРЕЩЕНО!

Вказівник до укриття на одеських пляжах

Напомним, в Киеве не будут открывать пляжный сезон - гражданам рекомендуют не посещать зоны отдыха. Решение приняли, чтобы избежать массового скопления людей, что помешает их беспрепятственному доступу к укрытиям.

Автор: 

Одесса (7898) пляж (250) Кипер Олег (45)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
А те що буде скупчення людей це нічого? То чого мітинги заборонили мотивуючи це скупченням?
показать весь комментарий
08.06.2024 12:09
+3
А хіба в Одесі не заборонили купатися через міни?
показать весь комментарий
08.06.2024 11:02
+2
В Одессе больше делать нечего, нежели открывать пляжи во время войны... То-та я смотрю на лесничной площадке, во время блэкаута носятся стадами ренее не встречающиеся лица в пляжных костюмах, в шляпах с широкими полями, и котомками с пляжным девайсом... Каароч, не Одесса , - а сброд кульковальцювальныкiв. И ваапше, чей это бизнес .
показать весь комментарий
08.06.2024 12:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
- Жора, плюнь за воротник, люблю шторм )))
показать весь комментарий
08.06.2024 10:54 Ответить
А хіба в Одесі не заборонили купатися через міни?
показать весь комментарий
08.06.2024 11:02 Ответить
І укриття побудували мабуть, щоби було куди сховатися?
показать весь комментарий
08.06.2024 11:28 Ответить
А те що буде скупчення людей це нічого? То чого мітинги заборонили мотивуючи це скупченням?
показать весь комментарий
08.06.2024 12:09 Ответить
В Одессе больше делать нечего, нежели открывать пляжи во время войны... То-та я смотрю на лесничной площадке, во время блэкаута носятся стадами ренее не встречающиеся лица в пляжных костюмах, в шляпах с широкими полями, и котомками с пляжным девайсом... Каароч, не Одесса , - а сброд кульковальцювальныкiв. И ваапше, чей это бизнес .
показать весь комментарий
08.06.2024 12:23 Ответить
Блин, Одесса, а слабо вместо вкладывать бабло в прибыльный подкожный бизнес задонатить на Армию?
показать весь комментарий
08.06.2024 12:30 Ответить
А вава еще к малайцам ездил в Сингапур за помощью, когда у него под носом малайская Одесса.
показать весь комментарий
08.06.2024 12:34 Ответить
усі малайці вже давно в Америці
показать весь комментарий
08.06.2024 13:02 Ответить
**********... Вы мне еще про бэню с дерьмаком расскажите (труха с ***** х уем и иже - не в счет?)
показать весь комментарий
08.06.2024 15:22 Ответить
Безумство та відвага є візитною карткою Одеси.

Ну і ще наїбалово всюди і всіх.
показать весь комментарий
08.06.2024 12:53 Ответить
То пляжі відкривати можна, а вибори проводити ні, а то прутєн нападьот?
показать весь комментарий
08.06.2024 13:13 Ответить
Бо вибори призводять до скупчення, а пляжі - до розсередження!
показать весь комментарий
08.06.2024 13:29 Ответить
 
 