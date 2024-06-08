8 июня в Одессе открыли первый пляж. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одессе и районе планируется открыть 20 локаций для купания. 8 июня в Одессе сезон купания начали с открытия пляжа "Калетон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Подписали совместный с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю. С сегодняшнего дня первая открытая зона - пляж "Калетон" в Одессе", - говорится в сообщении.





Список будет дополняться. Планируют открыть около 20 пляжей в Одессе и районе, а также одной лагуны в Измаильском районе.

Смотрите также: Россиянка о пляже в элитном районе Москвы: "Это п#здец! Ни одной русской рожи! В воду не полезу - еще гонорею от этих чурок подцепишь". ВИДЕО

Кипер отметил, что во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов - пребывание людей у моря ЗАПРЕЩЕНО!

Напомним, в Киеве не будут открывать пляжный сезон - гражданам рекомендуют не посещать зоны отдыха. Решение приняли, чтобы избежать массового скопления людей, что помешает их беспрепятственному доступу к укрытиям.