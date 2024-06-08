8 червня в Одесі відкрили перший пляж. ФОТОрепортаж
В Одесі та районі планується відкрити 20 локацій для купання. 8 червня в Одесі сезон купання розпочали з відкриття пляжу "Калетон".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Підписали спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупованням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря. Від сьогодні перша відкрита зона - пляж "Калетон" в Одесі", -* ідеться в повідомленні.
Список буде доповнюватися. Планують відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також однієї лагуни в Ізмаїльському районі.
Кіпер наголосив, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів - перебування людей біля моря ЗАБОРОНЕНО!
Нагадаємо, у Києві не відкриватимуть пляжний сезон - громадянам рекомендують не відвідувати зони відпочинку. Рішення ухвалили, щоб уникнути масового скупчення людей, що завадить їхньому безперешкодному доступу до укриттів.
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