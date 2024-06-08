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8 червня в Одесі відкрили перший пляж. ФОТОрепортаж

В Одесі та районі планується відкрити 20 локацій для купання. 8 червня в Одесі сезон купання розпочали з відкриття пляжу "Калетон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Підписали спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупованням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря. Від сьогодні перша відкрита зона - пляж "Калетон" в Одесі", -* ідеться в повідомленні.

8 червня в Одесі відкрили пляж Калетон
8 червня в Одесі відкрили пляж Калетон

Список буде доповнюватися. Планують відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також однієї лагуни в Ізмаїльському районі.

Також дивіться: Росіянка про пляж в елітному районі Москви: "Это п#здец! Ни одной русской рожи! В воду не полезу - еще гонорею от этих чурок подцепишь". ВIДЕО

Кіпер наголосив, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів - перебування людей біля моря ЗАБОРОНЕНО!

Вказівник до укриття на одеських пляжах

Нагадаємо, у Києві не відкриватимуть пляжний сезон - громадянам рекомендують не відвідувати зони відпочинку. Рішення ухвалили, щоб уникнути масового скупчення людей, що завадить їхньому безперешкодному доступу до укриттів.

Автор: 

Одеса (5472) пляж (154) Кіпер Олег (53)


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Топ коментарі
+5
А те що буде скупчення людей це нічого? То чого мітинги заборонили мотивуючи це скупченням?
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08.06.2024 12:09
+3
А хіба в Одесі не заборонили купатися через міни?
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08.06.2024 11:02
+2
В Одессе больше делать нечего, нежели открывать пляжи во время войны... То-та я смотрю на лесничной площадке, во время блэкаута носятся стадами ренее не встречающиеся лица в пляжных костюмах, в шляпах с широкими полями, и котомками с пляжным девайсом... Каароч, не Одесса , - а сброд кульковальцювальныкiв. И ваапше, чей это бизнес .
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08.06.2024 12:23
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- Жора, плюнь за воротник, люблю шторм )))
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08.06.2024 10:54 Відповісти
А хіба в Одесі не заборонили купатися через міни?
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08.06.2024 11:02 Відповісти
І укриття побудували мабуть, щоби було куди сховатися?
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08.06.2024 11:28 Відповісти
А те що буде скупчення людей це нічого? То чого мітинги заборонили мотивуючи це скупченням?
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08.06.2024 12:09 Відповісти
В Одессе больше делать нечего, нежели открывать пляжи во время войны... То-та я смотрю на лесничной площадке, во время блэкаута носятся стадами ренее не встречающиеся лица в пляжных костюмах, в шляпах с широкими полями, и котомками с пляжным девайсом... Каароч, не Одесса , - а сброд кульковальцювальныкiв. И ваапше, чей это бизнес .
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08.06.2024 12:23 Відповісти
Блин, Одесса, а слабо вместо вкладывать бабло в прибыльный подкожный бизнес задонатить на Армию?
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08.06.2024 12:30 Відповісти
А вава еще к малайцам ездил в Сингапур за помощью, когда у него под носом малайская Одесса.
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08.06.2024 12:34 Відповісти
усі малайці вже давно в Америці
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08.06.2024 13:02 Відповісти
**********... Вы мне еще про бэню с дерьмаком расскажите (труха с ***** х уем и иже - не в счет?)
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08.06.2024 15:22 Відповісти
Безумство та відвага є візитною карткою Одеси.

Ну і ще наїбалово всюди і всіх.
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08.06.2024 12:53 Відповісти
То пляжі відкривати можна, а вибори проводити ні, а то прутєн нападьот?
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08.06.2024 13:13 Відповісти
Бо вибори призводять до скупчення, а пляжі - до розсередження!
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08.06.2024 13:29 Відповісти
 
 