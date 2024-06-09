Российский захватчик пожаловался на плохое обеспечение армии РФ: "Не кормят, не одевают. В домах что находим, то и берем". ВИДЕО
Российские власти не обеспечивают военных ВС РФ всем необходимым. Так, оккупанты жалуются не только на недостаток оружия и боеприпасов, но и на полное отсутствие продуктов питания и одежды.
Об этом стало известно из видео, которое сняли сами захватчики, которые сейчас находятся на оккупированной территории Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Кормить - не кормят, одевать - не одевают! Посмотри, вот: в домах что находим, то и одеваем", - сказал россиянин.
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Ніякого "заходу" як якогось суб"єкта політики не існує у природі . Існує певний набір чи особистостєй , чи недолугого й ледащого л"на , в якого мизки заплили жиром й воно у політику пійшло, що б по-меньше працювати... тим більш мизками .
Та ми з Вами того Орбана будьмо вчити історії його ж країни , бо воно чи вгагалом не знаю , чи просто від куцого інтелекту не бачить зв"язку , як 1848 й 1957 московськи царі потопили у крові Будапешт й інші міста його батьківщини . В мене таке враження , що його водять по пам"яникам загибли угорців , а воно про себе думає що це якійсь фріки й порно-зірки . Ну Орбана це так собі юрист без практики . А ось фрау Мерльша . Доктор фізмату ... Але ж там мизками працювати требо . А політика лише бла-бла-бла . Юрист , що ніколи не практикува це одне . А вчений , здавалось би повинен був мислити логічно й бачити причино-наслідковий зв"язок .
Але ж ні -- вона каже , що газ то одне , а анексія Криму це інше . Й їх жодного разу не було соромно від того , що навіть дитина 14 річна бачить зв"язок . А вона професор фізики й не бачить . Яку пам"ять по себе залишать ось ці хвойди ?!
жінка казала все одно на тряпкі піде...
на якій ці кацапняві недоробкі щєбечуть...
--
в хлопців вна тебе в цивільному?
навіть і питань не буде....
повна відсутність людської гідності і моралі - це реальні людиноподібні їстоти
Адже саме тоді вперше був проголошений саме цей принцип! А потім договорилися до того що оголосили кримінальних злочинців "классово близкими елементами" Нічого не змінилося! Все почалося з того КОГО в Росії набирали в армію перед війною - "охлос" ("люмпенпролетаріат") І зараз Путін проголосив тих його представників що вижили в боях своєю "елітою" А вони ж так "люмпенпролетаріатом" і залишилися! І нвчого крім вбивать та красти - не навчился! От і матимуть тепер собі "грусть" - але вже всередині Росії