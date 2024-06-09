Российский захватчик пожаловался на плохое обеспечение армии РФ: "Не кормят, не одевают. В домах что находим, то и берем". ВИДЕО

Российские власти не обеспечивают военных ВС РФ всем необходимым. Так, оккупанты жалуются не только на недостаток оружия и боеприпасов, но и на полное отсутствие продуктов питания и одежды.

Об этом стало известно из видео, которое сняли сами захватчики, которые сейчас находятся на оккупированной территории Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Кормить - не кормят, одевать - не одевают! Посмотри, вот: в домах что находим, то и одеваем", - сказал россиянин.

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