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Новости Видео Война
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Российский захватчик пожаловался на плохое обеспечение армии РФ: "Не кормят, не одевают. В домах что находим, то и берем". ВИДЕО

Российские власти не обеспечивают военных ВС РФ всем необходимым. Так, оккупанты жалуются не только на недостаток оружия и боеприпасов, но и на полное отсутствие продуктов питания и одежды.

Об этом стало известно из видео, которое сняли сами захватчики, которые сейчас находятся на оккупированной территории Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Кормить - не кормят, одевать - не одевают! Посмотри, вот: в домах что находим, то и одеваем", - сказал россиянин.

Также смотрите: Бойцы 72-й ОМБр отразили вражеский штурм и уничтожили танк и МТЛБ оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) оккупация (10167) россия (95671)


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Топ комментарии
+17
Як могли на Заході цілувати у п'яту точку московію , яка не має моралі взагалі ...(ми пришли ,убили ,обворавали ,а нас еще и не кормит х* йло ,приходится самим брать ,что находим ) Захід чекає коли вони будуть робити те саме у них в хаті ?
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09.06.2024 10:37
+16
ніщєброд в Україні світер скомуніздив, вбивши хозяїв, - все іде за планом!
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09.06.2024 10:40
+14
чисто биомусор...
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09.06.2024 10:38
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Як могли на Заході цілувати у п'яту точку московію , яка не має моралі взагалі ...(ми пришли ,убили ,обворавали ,а нас еще и не кормит х* йло ,приходится самим брать ,что находим ) Захід чекає коли вони будуть робити те саме у них в хаті ?
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09.06.2024 10:37 Ответить
Викопні енергоресурси часто роблять неймовірні речі.
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09.06.2024 10:48 Ответить
В мене для нас с Вами погана новина ...

Ніякого "заходу" як якогось суб"єкта політики не існує у природі . Існує певний набір чи особистостєй , чи недолугого й ледащого л"на , в якого мизки заплили жиром й воно у політику пійшло, що б по-меньше працювати... тим більш мизками .

Та ми з Вами того Орбана будьмо вчити історії його ж країни , бо воно чи вгагалом не знаю , чи просто від куцого інтелекту не бачить зв"язку , як 1848 й 1957 московськи царі потопили у крові Будапешт й інші міста його батьківщини . В мене таке враження , що його водять по пам"яникам загибли угорців , а воно про себе думає що це якійсь фріки й порно-зірки . Ну Орбана це так собі юрист без практики . А ось фрау Мерльша . Доктор фізмату ... Але ж там мизками працювати требо . А політика лише бла-бла-бла . Юрист , що ніколи не практикува це одне . А вчений , здавалось би повинен був мислити логічно й бачити причино-наслідковий зв"язок .
Але ж ні -- вона каже , що газ то одне , а анексія Криму це інше . Й їх жодного разу не було соромно від того , що навіть дитина 14 річна бачить зв"язок . А вона професор фізики й не бачить . Яку пам"ять по себе залишать ось ці хвойди ?!
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09.06.2024 21:13 Ответить
А як твердиня демократії США може цілуватися з саудитами та іншими недемократичними володарями, що сидять на викопному паливі?!
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10.06.2024 10:19 Ответить
чисто биомусор...
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09.06.2024 10:38 Ответить
ніщєброд в Україні світер скомуніздив, вбивши хозяїв, - все іде за планом!
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09.06.2024 10:40 Ответить
та спитав би - казліна тупа...
жінка казала все одно на тряпкі піде...
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09.06.2024 16:03 Ответить
Так окупант завше грабує, вбиваючи населення і хазяїв, а особливо злиденна алкашня орди
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09.06.2024 10:46 Ответить
Не годують, так нехай жруть один одного. Бажано не покидаючи територію ерефії.
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09.06.2024 10:47 Ответить
Та й навіщо владі орди їх забезпечувати необхідним, вони ж самі все награбують, а унітаз і пралку вже як бонус... Не пустиню ж окупують.
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09.06.2024 10:51 Ответить
Сборище олигофренов!
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09.06.2024 10:55 Ответить
3 рази переслухав - реально не розумію
на якій ці кацапняві недоробкі щєбечуть...
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09.06.2024 10:56 Ответить
Саме з цією метою не годують,не вдягають.
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09.06.2024 10:58 Ответить
Трутки ви б наїлися!
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09.06.2024 10:58 Ответить
Виправдовує мародерство, паскуда.
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09.06.2024 10:59 Ответить
UY7T de UR5Z.. k.
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09.06.2024 13:31 Ответить
о це було внятно...
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09.06.2024 16:04 Ответить
А шо, в тебе на хуторі це незрозуміло? В тебе шансів нема таке вкурить і це дуже круто для тебе. Зови сосіда, став портрет ***** і дрочи на нього, це для тебе зрозуміло і звично.
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09.06.2024 16:19 Ответить
тряпка, шо ти до сіх робиш на цьому форумі?
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09.06.2024 16:28 Ответить
годуєшся - скотина голодна?
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09.06.2024 16:31 Ответить
То шутка.
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09.06.2024 16:32 Ответить
Ну я радий, що тут знайшлась розумна людина.
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09.06.2024 16:33 Ответить
Зрозумів. А я подумав про колег з Дніпра та області, які на форумах пишуть .... ..- .--- -... --- .--- -. ....

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09.06.2024 16:49 Ответить
Активно цекюкав в 80-90х. Ще на UK5E... Якось перегорів.
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10.06.2024 12:37 Ответить
Я 12 років працював на цифрові моди, особливо на bpsk31, а потім і це мені надоїло і останні років 5 не працюю, навіть антени познімав. Так що ТRX gb
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10.06.2024 13:01 Ответить
Потрібно пожаліти?
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09.06.2024 11:03 Ответить
Так, треба пожаліти і нагодувати свинцем.
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09.06.2024 12:05 Ответить
Нє, ну якщо вони будуть брати яйця по 17 грн., то можна порєшати їх проблєми...
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09.06.2024 11:08 Ответить
А зачем их кормить? пусть писю сосут у своего фюрера *****.
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09.06.2024 11:22 Ответить
годувати...
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09.06.2024 12:39 Ответить
Прильот би цим 3.14*доболам !
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09.06.2024 12:49 Ответить
Це приватні випадки. Мабуть залежить від підрозділу. Якщо набрали якихось зеків й алкашів на м"ясо, то, звичайно ж ніхто їх не буде особливо забезпечувати. Навіщо, якщо вони вже потенційні двохсоті. В цілому російська армія зараз непогано забезпечена й обмундируванням й зброєю. А отакі телемарахфоновські "новини" вводять в оману, нібито росіяни безмозгле стадо. Але чому ми тоді не можемо відбити наші території в алкашів й дегенератів? Питання риторичне.
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09.06.2024 13:00 Ответить
Це ти зараз намагаєшся розповісти про "величь" руськой армії ?
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09.06.2024 14:46 Ответить
Це я зараз намагаюсь пояснити, що шапкозакідатєльство, яким займається дехто ( й цензор у тому числі) нам дорого обходиться
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09.06.2024 17:27 Ответить
бедете жрать вольфрамовые шарики.
--
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09.06.2024 13:19 Ответить
круговорот кацапо гівна...
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09.06.2024 20:44 Ответить
всі підете в чернозем навіть зі спідженими світорами...
в хлопців вна тебе в цивільному?
навіть і питань не буде....
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09.06.2024 14:19 Ответить
Тебе, сволото, привезли сюди здохнути, а не жерти.
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09.06.2024 14:45 Ответить
найбільш огидне - що їм це все подобається, пріключєнія-блін !

повна відсутність людської гідності і моралі - це реальні людиноподібні їстоти
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09.06.2024 16:32 Ответить
Надо поинтересоваться координатами куда им посылки с гуманитарной подвезти.
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09.06.2024 17:18 Ответить
ще живі підари - чи вже вам прилетіло від ЗСУ ...
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09.06.2024 20:40 Ответить
Як казав проф Преображенський, "На нём есть теперь калоши и эти калоши… мои!"
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09.06.2024 20:47 Ответить
Гидко і бридко дивитись на кончених кацапів 👎🤬
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09.06.2024 23:43 Ответить
Повторюється історія більшовицької революції: ""Кто был ничем - тот станет всем!"
Адже саме тоді вперше був проголошений саме цей принцип! А потім договорилися до того що оголосили кримінальних злочинців "классово близкими елементами" Нічого не змінилося! Все почалося з того КОГО в Росії набирали в армію перед війною - "охлос" ("люмпенпролетаріат") І зараз Путін проголосив тих його представників що вижили в боях своєю "елітою" А вони ж так "люмпенпролетаріатом" і залишилися! І нвчого крім вбивать та красти - не навчился! От і матимуть тепер собі "грусть" - але вже всередині Росії
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10.06.2024 05:11 Ответить
Знову історії про "чмобіків"?
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10.06.2024 08:14 Ответить
 
 