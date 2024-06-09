Російський загарбник поскаржився на погане забезпечення армії РФ: "Не кормят, не одевают. В домах что находим, то и берем". ВIДЕО

Російська влада не забезпечує військових ЗС РФ усім необхідним. Так, окупанти скаржаться не лише на нестачу зброї та боєприпасів, а й на повну відсутність продуктів харчування та одягу.

Про це стало відомо з відео, яке зафільмували самі загарбники, які нині перебувають на окупованій території України, інформує Цензор.НЕТ.

"Годувати – не годують, одягати – не одягають! Подивися, ось: у будинках що знаходимо, те й одягаємо", - сказав росіянин.

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