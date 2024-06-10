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"Черепахотанк" разлетается вдребезги после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе из 46-й ОАэМБр уничтожил вражеский танк, оборудованный самодельной антидроновой защитой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после попадания дрона в "черепахотанк" произошел взрыв, который снес не только защитное сооружение на броне танка, но и оторвал башню бронемашины.

Смотрите: Наземный дрон "конфисковал" пулемет с позиции оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) танк (2260) уничтожение (7016)


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Топ комментарии
+20
Шухерпанцер вийшов на позицію і - все.
Дуже нагадує. І тут московити сплагіатіли.
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10.06.2024 10:48
+13
Ну що, русня, допоміг вам той шифер?
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10.06.2024 10:50
+8
Згорів сарай гори і хата.
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10.06.2024 10:51
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В черепасі залишились пропавші безвісти .
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10.06.2024 10:48 Ответить
Шухерпанцер вийшов на позицію і - все.
Дуже нагадує. І тут московити сплагіатіли.
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10.06.2024 10:48 Ответить
Патєря сто відсотків санітарная. Всє живиє, фсьо фпарядкє, завтра апять фштурм!
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10.06.2024 10:49 Ответить
Ну що, русня, допоміг вам той шифер?
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10.06.2024 10:50 Ответить
Згорів сарай гори і хата.
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10.06.2024 10:51 Ответить
Епічно!
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10.06.2024 10:56 Ответить
Назва фільму "Внимание, черепаха!" заграла новими фарбами.
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10.06.2024 10:59 Ответить
Ураження було не дроном. Дрон був біля свола на момент вибуху. Але ж спецефєктів від цього менше не стало .
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10.06.2024 11:00 Ответить
Так дійсно, був посередені ствола, але більше нічого не летіло, танк нерухався. Загадка..
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10.06.2024 11:32 Ответить
Неймовірний результат.
Це щось нове на озброені ЗСУ.
Будемо слідкувати.
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10.06.2024 12:10 Ответить
дрон зник за стволом за 4 кадри до вибуху
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10.06.2024 12:23 Ответить
А вам не спадало на думку, що між прольотом дрона поруч зі стволом та власне вибухом можуть бути вирізані кадри? Бо інакше залишається вважати, що рашистські танкісти самі себе підірвали, щоби слава перемоги не дісталася дрону.
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10.06.2024 12:18 Ответить
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10.06.2024 12:25 Ответить
Монтаж природно був. Це зрозуміло хоча би з того, що в кліпі кадри з різних дронів.
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10.06.2024 12:32 Ответить
конечно був - ці кадри з полігона під псковом де танко сараї випробовують
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10.06.2024 12:36 Ответить
пердаки кацапські вибухнули.
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10.06.2024 14:24 Ответить
Схоже на дерев'яний макет - шоб у лоб і від дрончика.
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10.06.2024 11:01 Ответить
Не деревяний точно - дерево від такого вибуху в труху до нуля і щепки летять
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10.06.2024 12:07 Ответить
Ну з елементами металобрухту. Лобова броня танка і дрончик - якось слизько. Ну ще у моторний відсік - може бути пожежа.
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10.06.2024 12:12 Ответить
Схоже на те що на "бабу ягу" вчепили джавелін...
Дрон летить повільно як "баба" і відлітає башта у танко-сарая
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10.06.2024 12:23 Ответить
Джавелін - не джавелін... Щось з кумулятивним зарядом, може від тої ж таки Стугни.
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10.06.2024 12:35 Ответить
славік - я помітив що тебе факт фееричного розльоту танко-сарая дуже засмутив...
НАРЕШТІ ЗСУ підібрали консервний ключ до кацапської вандервафлі
Це СУПЕР!
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10.06.2024 12:37 Ответить
Це психічний розлад - марити наяву, "бачити" те, чого ніхто не бачить, "помічати" те, чого не існує . Чи може то просто міцний порошок так подіяв?
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10.06.2024 12:57 Ответить
танко-сарай феерично порадува діда кобздона - це все що потрібно писати
а не применшувати заслуги ЗСУ типу "бк здетонував", "не джавелін а стугна", "соляра горіла"
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10.06.2024 13:04 Ответить
Ти що, ще добавив дозу? По-твоєму, не американський Джавелін, а українська Стугна - це "приниження" ЗСУ? Чи може по-твоєму, танк-сарай був без краплини пального?
І взагалі: хто тебе "призначив" тут командувати? Якщо офіс преЗЕдента, то пішов за рашистськими кораблями. А якщо ти сам себе призначив, то пішов туди же.
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10.06.2024 13:24 Ответить
Здавалось би до чого тут зе? А нє - таки приплів...
Українець буде безмежно радіти знищеню кацапів - крапка
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10.06.2024 13:30 Ответить
А "зе" тут до того, що лише зе-шобла та її тролі відрізняються своїми манерами всіх повчати і всім затикати роти.
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10.06.2024 21:18 Ответить
Яке значення має товщина броні, якщо башту відірвало? Судячи з наслідків - здетонував бк. Чому? Це інше питання.
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10.06.2024 12:26 Ответить
на танко-сарай бк не чіпляють бо сараї не для стрільби
принцип танко-сарая - бульдозерний прорив
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10.06.2024 12:35 Ответить
Якщо не бк, то може паливо. Бо вибух вийшов доволі потужний і щось продовжувало радо горіти після вибуху.
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10.06.2024 12:39 Ответить
це термітна суміш
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10.06.2024 12:46 Ответить
Для термітної суміші горіння надто мляве. Можливо - термат, можливо начинка танку.
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10.06.2024 13:17 Ответить
Ага і залізні башта разом зі снарядом у стволі це теж дерев'яний макет.
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10.06.2024 17:08 Ответить
я зрозумів, навіщо такий дах будують над танком.
це, що б башта далеко не відлітала.
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10.06.2024 11:04 Ответить
Шайзе............
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10.06.2024 11:06 Ответить
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10.06.2024 11:10 Ответить
а говорять шо танки не літають. літають.... кусками
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10.06.2024 11:36 Ответить
чпуево...вани даже обосраться не успели(((
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10.06.2024 13:02 Ответить
Респектище хлопцям 46-ї!!!! Бо заїба..ли касаби своїми "гомосєками" вже!!! Може не раціональні кути нахилу броні сараюшкі були?
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10.06.2024 13:29 Ответить
єто он удачно зашол ))
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10.06.2024 15:26 Ответить
Оце красота.
Гарно здетонувало кацапське лайно, в стволі схоже був снаряд
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10.06.2024 17:07 Ответить
Танкисты даже обосраться не успели.
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10.06.2024 17:30 Ответить
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10.06.2024 18:22 Ответить
 
 