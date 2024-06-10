"Черепахотанк" разлетается вдребезги после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе из 46-й ОАэМБр уничтожил вражеский танк, оборудованный самодельной антидроновой защитой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после попадания дрона в "черепахотанк" произошел взрыв, который снес не только защитное сооружение на броне танка, но и оторвал башню бронемашины.
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+20 Старый зольдат
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+8 MausMike
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Дуже нагадує. І тут московити сплагіатіли.
Це щось нове на озброені ЗСУ.
Будемо слідкувати.
Дрон летить повільно як "баба" і відлітає башта у танко-сарая
НАРЕШТІ ЗСУ підібрали консервний ключ до кацапської вандервафлі
Це СУПЕР!
а не применшувати заслуги ЗСУ типу "бк здетонував", "не джавелін а стугна", "соляра горіла"
І взагалі: хто тебе "призначив" тут командувати? Якщо офіс преЗЕдента, то пішов за рашистськими кораблями. А якщо ти сам себе призначив, то пішов туди же.
Українець буде безмежно радіти знищеню кацапів - крапка
принцип танко-сарая - бульдозерний прорив
це, що б башта далеко не відлітала.
Гарно здетонувало кацапське лайно, в стволі схоже був снаряд