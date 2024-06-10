"Черепахотанк" разлетается вдребезги после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе из 46-й ОАэМБр уничтожил вражеский танк, оборудованный самодельной антидроновой защитой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после попадания дрона в "черепахотанк" произошел взрыв, который снес не только защитное сооружение на броне танка, но и оторвал башню бронемашины.

Смотрите: Наземный дрон "конфисковал" пулемет с позиции оккупантов. ВИДЕО