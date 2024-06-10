"Черепахотанк" розлітається на друзки після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе із 46-ї ОАеМБр знищив ворожий танк обладнаний саморобним антидроновим захистом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після влучання дрона у "черепахотанк" стався вибух, який зніс не тільки захисну споруду на броні танка, а й відірвав башту бронемашини.

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