"Черепахотанк" розлітається на друзки після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе із 46-ї ОАеМБр знищив ворожий танк обладнаний саморобним антидроновим захистом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після влучання дрона у "черепахотанк" стався вибух, який зніс не тільки захисну споруду на броні танка, а й відірвав башту бронемашини.
Топ коментарі
+20 Старый зольдат
показати весь коментар10.06.2024 10:48
+13 Деніс Войцеховський
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+8 MausMike
показати весь коментар10.06.2024 10:51
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Дуже нагадує. І тут московити сплагіатіли.
Це щось нове на озброені ЗСУ.
Будемо слідкувати.
Дрон летить повільно як "баба" і відлітає башта у танко-сарая
НАРЕШТІ ЗСУ підібрали консервний ключ до кацапської вандервафлі
Це СУПЕР!
а не применшувати заслуги ЗСУ типу "бк здетонував", "не джавелін а стугна", "соляра горіла"
І взагалі: хто тебе "призначив" тут командувати? Якщо офіс преЗЕдента, то пішов за рашистськими кораблями. А якщо ти сам себе призначив, то пішов туди же.
Українець буде безмежно радіти знищеню кацапів - крапка
принцип танко-сарая - бульдозерний прорив
це, що б башта далеко не відлітала.
Гарно здетонувало кацапське лайно, в стволі схоже був снаряд