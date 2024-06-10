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"Черепахотанк" розлітається на друзки після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе із 46-ї ОАеМБр знищив ворожий танк обладнаний саморобним антидроновим захистом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після влучання дрона у "черепахотанк" стався вибух, який зніс не тільки захисну споруду на броні танка, а й відірвав башту бронемашини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наземний дрон "конфіскував" кулемет з позиції окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) танк (2071) знищення (7334)


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Топ коментарі
+20
Шухерпанцер вийшов на позицію і - все.
Дуже нагадує. І тут московити сплагіатіли.
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10.06.2024 10:48
+13
Ну що, русня, допоміг вам той шифер?
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10.06.2024 10:50
+8
Згорів сарай гори і хата.
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10.06.2024 10:51
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В черепасі залишились пропавші безвісти .
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10.06.2024 10:48 Відповісти
Шухерпанцер вийшов на позицію і - все.
Дуже нагадує. І тут московити сплагіатіли.
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10.06.2024 10:48 Відповісти
Патєря сто відсотків санітарная. Всє живиє, фсьо фпарядкє, завтра апять фштурм!
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10.06.2024 10:49 Відповісти
Ну що, русня, допоміг вам той шифер?
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10.06.2024 10:50 Відповісти
Згорів сарай гори і хата.
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10.06.2024 10:51 Відповісти
Епічно!
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10.06.2024 10:56 Відповісти
Назва фільму "Внимание, черепаха!" заграла новими фарбами.
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10.06.2024 10:59 Відповісти
Ураження було не дроном. Дрон був біля свола на момент вибуху. Але ж спецефєктів від цього менше не стало .
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10.06.2024 11:00 Відповісти
Так дійсно, був посередені ствола, але більше нічого не летіло, танк нерухався. Загадка..
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10.06.2024 11:32 Відповісти
Неймовірний результат.
Це щось нове на озброені ЗСУ.
Будемо слідкувати.
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10.06.2024 12:10 Відповісти
дрон зник за стволом за 4 кадри до вибуху
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10.06.2024 12:23 Відповісти
А вам не спадало на думку, що між прольотом дрона поруч зі стволом та власне вибухом можуть бути вирізані кадри? Бо інакше залишається вважати, що рашистські танкісти самі себе підірвали, щоби слава перемоги не дісталася дрону.
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10.06.2024 12:18 Відповісти
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10.06.2024 12:25 Відповісти
Монтаж природно був. Це зрозуміло хоча би з того, що в кліпі кадри з різних дронів.
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10.06.2024 12:32 Відповісти
конечно був - ці кадри з полігона під псковом де танко сараї випробовують
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10.06.2024 12:36 Відповісти
пердаки кацапські вибухнули.
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10.06.2024 14:24 Відповісти
Схоже на дерев'яний макет - шоб у лоб і від дрончика.
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10.06.2024 11:01 Відповісти
Не деревяний точно - дерево від такого вибуху в труху до нуля і щепки летять
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10.06.2024 12:07 Відповісти
Ну з елементами металобрухту. Лобова броня танка і дрончик - якось слизько. Ну ще у моторний відсік - може бути пожежа.
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10.06.2024 12:12 Відповісти
Схоже на те що на "бабу ягу" вчепили джавелін...
Дрон летить повільно як "баба" і відлітає башта у танко-сарая
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10.06.2024 12:23 Відповісти
Джавелін - не джавелін... Щось з кумулятивним зарядом, може від тої ж таки Стугни.
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10.06.2024 12:35 Відповісти
славік - я помітив що тебе факт фееричного розльоту танко-сарая дуже засмутив...
НАРЕШТІ ЗСУ підібрали консервний ключ до кацапської вандервафлі
Це СУПЕР!
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10.06.2024 12:37 Відповісти
Це психічний розлад - марити наяву, "бачити" те, чого ніхто не бачить, "помічати" те, чого не існує . Чи може то просто міцний порошок так подіяв?
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10.06.2024 12:57 Відповісти
танко-сарай феерично порадува діда кобздона - це все що потрібно писати
а не применшувати заслуги ЗСУ типу "бк здетонував", "не джавелін а стугна", "соляра горіла"
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10.06.2024 13:04 Відповісти
Ти що, ще добавив дозу? По-твоєму, не американський Джавелін, а українська Стугна - це "приниження" ЗСУ? Чи може по-твоєму, танк-сарай був без краплини пального?
І взагалі: хто тебе "призначив" тут командувати? Якщо офіс преЗЕдента, то пішов за рашистськими кораблями. А якщо ти сам себе призначив, то пішов туди же.
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10.06.2024 13:24 Відповісти
Здавалось би до чого тут зе? А нє - таки приплів...
Українець буде безмежно радіти знищеню кацапів - крапка
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10.06.2024 13:30 Відповісти
А "зе" тут до того, що лише зе-шобла та її тролі відрізняються своїми манерами всіх повчати і всім затикати роти.
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10.06.2024 21:18 Відповісти
Яке значення має товщина броні, якщо башту відірвало? Судячи з наслідків - здетонував бк. Чому? Це інше питання.
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10.06.2024 12:26 Відповісти
на танко-сарай бк не чіпляють бо сараї не для стрільби
принцип танко-сарая - бульдозерний прорив
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10.06.2024 12:35 Відповісти
Якщо не бк, то може паливо. Бо вибух вийшов доволі потужний і щось продовжувало радо горіти після вибуху.
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10.06.2024 12:39 Відповісти
це термітна суміш
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10.06.2024 12:46 Відповісти
Для термітної суміші горіння надто мляве. Можливо - термат, можливо начинка танку.
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10.06.2024 13:17 Відповісти
Ага і залізні башта разом зі снарядом у стволі це теж дерев'яний макет.
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10.06.2024 17:08 Відповісти
я зрозумів, навіщо такий дах будують над танком.
це, що б башта далеко не відлітала.
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10.06.2024 11:04 Відповісти
Шайзе............
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10.06.2024 11:06 Відповісти
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10.06.2024 11:10 Відповісти
а говорять шо танки не літають. літають.... кусками
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10.06.2024 11:36 Відповісти
чпуево...вани даже обосраться не успели(((
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10.06.2024 13:02 Відповісти
Респектище хлопцям 46-ї!!!! Бо заїба..ли касаби своїми "гомосєками" вже!!! Може не раціональні кути нахилу броні сараюшкі були?
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10.06.2024 13:29 Відповісти
єто он удачно зашол ))
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10.06.2024 15:26 Відповісти
Оце красота.
Гарно здетонувало кацапське лайно, в стволі схоже був снаряд
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10.06.2024 17:07 Відповісти
Танкисты даже обосраться не успели.
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10.06.2024 17:30 Відповісти
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10.06.2024 18:22 Відповісти
 
 