Бойцы батальона "Скала" при поддержке американской БМП "Bradley" штурмуют позиции оккупантов
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят штурм вражеских позиций бойцами 425-го отдельного штурмового батальона "Скала".
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины успешно выполнили боевую задачу и взяли в плен восьмерых захватчиков.
"Донецкая область. Штурм российских позиций при огневой поддержке американской БМП Bradley и пехоты. Отвага и мастерство воинов 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" зашкаливает: в итоге позиции были возвращены под украинский контроль, 8 оккупантов взяты в плен, а "двухсотых" еще даже не посчитали", - отмечает в комментарии автор публикации.
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