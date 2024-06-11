Бойцы батальона "Скала" при поддержке американской БМП "Bradley" штурмуют позиции оккупантов

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят штурм вражеских позиций бойцами 425-го отдельного штурмового батальона "Скала".

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины успешно выполнили боевую задачу и взяли в плен восьмерых захватчиков.

"Донецкая область. Штурм российских позиций при огневой поддержке американской БМП Bradley и пехоты. Отвага и мастерство воинов 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" зашкаливает: в итоге позиции были возвращены под украинский контроль, 8 оккупантов взяты в плен, а "двухсотых" еще даже не посчитали", - отмечает в комментарии автор публикации.

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