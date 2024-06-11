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Бойцы батальона "Скала" при поддержке американской БМП "Bradley" штурмуют позиции оккупантов

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят штурм вражеских позиций бойцами 425-го отдельного штурмового батальона "Скала".

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины успешно выполнили боевую задачу и взяли в плен восьмерых захватчиков.

"Донецкая область. Штурм российских позиций при огневой поддержке американской БМП Bradley и пехоты. Отвага и мастерство воинов 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" зашкаливает: в итоге позиции были возвращены под украинский контроль, 8 оккупантов взяты в плен, а "двухсотых" еще даже не посчитали", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардейцы из бригады "Кара-даг" штурмуют позиции оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО боя

Автор: 

Донецкая область (9700) бой (167)


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Знищити усіх кацапських морд які там засіли!
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11.06.2024 10:31 Ответить
Нічний штурм.... Уважуха!
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11.06.2024 10:36 Ответить
Слава ОШБ "Скала"! Українські Воїни - найкращій цвіт нації. Дякуємо.🤝🫂
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11.06.2024 10:45 Ответить
+++
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11.06.2024 10:48 Ответить
Вночі ? Значить у всіх тепловізори були і нічного бачення.
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11.06.2024 19:33 Ответить
Слава ЗСУ і американцям!
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11.06.2024 20:40 Ответить
Дядьки
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11.06.2024 23:59 Ответить
 
 