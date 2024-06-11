Бійці батальйону "Скала" за підтримки американської БМП "Bradley" штурмують позиції окупантів. ВIДЕО бою

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований штурм ворожих позицій бійцями 425-го окремого штурмового батальйону "Скала".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни успішно виконали бойове завдання та полонили вісьмох загарбників.

"Донецька область. Штурм російських позицій за вогневої підтримки американської БМП Bradley та піхоти. Відвага та майстерність воїнів 425-го окремого штурмового батальйону "Скала" зашкалює: у підсумку позиції було повернуто під український контроль, 8 окупантів взято у полон, а "двохсотих" ще навіть не порахували", - зазначає у коментарі автор публікації.

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