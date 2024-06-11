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Бійці батальйону "Скала" за підтримки американської БМП "Bradley" штурмують позиції окупантів. ВIДЕО бою

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований штурм ворожих позицій бійцями 425-го окремого штурмового батальйону "Скала".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни успішно виконали бойове завдання та полонили вісьмох загарбників.

"Донецька область. Штурм російських позицій за вогневої підтримки американської БМП Bradley та піхоти. Відвага та майстерність воїнів 425-го окремого штурмового батальйону "Скала" зашкалює: у підсумку позиції було повернуто під український контроль, 8 окупантів взято у полон, а "двохсотих" ще навіть не порахували", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардійці із бригади "Кара-даг" штурмують позиції окупантів на запорізькому напрямку. ВIДЕО бою

Автор: 

Донецька область (8578) бій (168)


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Знищити усіх кацапських морд які там засіли!
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11.06.2024 10:31 Відповісти
Нічний штурм.... Уважуха!
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11.06.2024 10:36 Відповісти
Слава ОШБ "Скала"! Українські Воїни - найкращій цвіт нації. Дякуємо.🤝🫂
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11.06.2024 10:45 Відповісти
+++
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11.06.2024 10:48 Відповісти
Вночі ? Значить у всіх тепловізори були і нічного бачення.
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11.06.2024 19:33 Відповісти
Слава ЗСУ і американцям!
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11.06.2024 20:40 Відповісти
Дядьки
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11.06.2024 23:59 Відповісти
 
 