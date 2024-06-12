Взрывы раздались в оккупированном Донецке. ВИДЕО
Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие видео публикуют в соцсетях.
Оккупанты заявили о якобы работе ПВО, над городом виднеется дым.
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