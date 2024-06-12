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Взрывы раздались в оккупированном Донецке. ВИДЕО

Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие видео публикуют в соцсетях.

Оккупанты заявили о якобы работе ПВО, над городом виднеется дым.

Смотрите также: Во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. ВИДЕО

Автор: 

Донецьк (6322) обстрел (27259)


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Топ комментарии
+9
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12.06.2024 10:59
+8
Что то мне подсказывает, что это "friendly fire"...
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12.06.2024 11:23
+7
8 лет бамбят бамбасс................
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12.06.2024 10:58
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8 лет бамбят бамбасс................
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12.06.2024 10:58 Ответить
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12.06.2024 10:59 Ответить
"", Файне селфі ти запостив, сосун члєна мертвого бурята.
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12.06.2024 11:15 Ответить
Ні хєра собі ППО!
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12.06.2024 11:05 Ответить
вже 10 років
дамбят дамбят
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12.06.2024 11:08 Ответить
Тільки чомусь місто живе звичайним життям, вікна, будинки цілі, світло, вода є. Швидко відновлюють зруйнований вщент бамбас рускіє інженєри
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12.06.2024 12:50 Ответить
Нє ну а шо, якшо дабили 10 років домбас та й не видомбили, то тре додамблювати, бо тре ж держати марку по методичці ж. Нє?
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12.06.2024 11:16 Ответить
Что то мне подсказывает, что это "friendly fire"...
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12.06.2024 11:23 Ответить
Кацапські пердаки рвуться.
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12.06.2024 11:27 Ответить
ППО - 3 штуки...
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12.06.2024 11:39 Ответить
Мало!!!!
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12.06.2024 11:47 Ответить
Це фейк, там все розбомблено ще 8 років тому...
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12.06.2024 12:55 Ответить
***** в.в. как то сказал что все сдохнут а мы . рашафашисты. попадем в рай --- как в воду перднул ***** в.в.
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12.06.2024 16:09 Ответить
 
 