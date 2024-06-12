Вибухи пролунали в окупованому Донецьку. ВIДЕО
У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідні відео публікують у соцмережах.
Окупанти заявили про нібито роботу ППО, над містом видніється дим.
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