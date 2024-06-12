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Вибухи пролунали в окупованому Донецьку. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні відео публікують у соцмережах.

Окупанти заявили про нібито роботу ППО, над містом видніється дим.

Читайте: В окупованому Донецьку приліт по ресторану "Paradise", в якому російські загарбники святкували "день ДНР": Щонайменше 5 осіб ліквідовано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецьк (947) обстріл (28633)


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Топ коментарі
+9
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12.06.2024 10:59
+8
Что то мне подсказывает, что это "friendly fire"...
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12.06.2024 11:23
+7
8 лет бамбят бамбасс................
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12.06.2024 10:58
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8 лет бамбят бамбасс................
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12.06.2024 10:58 Відповісти
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12.06.2024 10:59 Відповісти
"", Файне селфі ти запостив, сосун члєна мертвого бурята.
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12.06.2024 11:15 Відповісти
Ні хєра собі ППО!
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12.06.2024 11:05 Відповісти
вже 10 років
дамбят дамбят
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12.06.2024 11:08 Відповісти
Тільки чомусь місто живе звичайним життям, вікна, будинки цілі, світло, вода є. Швидко відновлюють зруйнований вщент бамбас рускіє інженєри
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12.06.2024 12:50 Відповісти
Нє ну а шо, якшо дабили 10 років домбас та й не видомбили, то тре додамблювати, бо тре ж держати марку по методичці ж. Нє?
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12.06.2024 11:16 Відповісти
Что то мне подсказывает, что это "friendly fire"...
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12.06.2024 11:23 Відповісти
Кацапські пердаки рвуться.
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12.06.2024 11:27 Відповісти
ППО - 3 штуки...
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12.06.2024 11:39 Відповісти
Мало!!!!
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12.06.2024 11:47 Відповісти
Це фейк, там все розбомблено ще 8 років тому...
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12.06.2024 12:55 Відповісти
***** в.в. как то сказал что все сдохнут а мы . рашафашисты. попадем в рай --- как в воду перднул ***** в.в.
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12.06.2024 16:09 Відповісти
 
 