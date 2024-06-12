Украинские "птички" довели оккупанта до плача: "Пять "трехсотых", четыре "двухсотых". Мочи нет и жить хочется. Все - будем сдаваться". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант Олег Веснин с позывным Фикса расплакался, рассказывая о безвыходной ситуации, в которую он попал в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Веснин отметил, что его подразделение имеет большие потери, из-за постоянных атак "птичек", заявил об отсутствии какого-либо обеспечения и рассчитывает сдаться в плен, чтобы "хоть так маленько пожить".

"Оккупант из Уссурийска Олег Веснин с позывным "Фикса" из 83-й десантно-штурмовой бригады что-то совсем расклеился на День своей России. Рядом с ним приспешники - "Мясник" и "Фара", но последний "наверняка умер и искать никто их не будет". У "Фикси" отказали ноги, но очень хочется жить, поэтому он решил сдаваться", - отмечается в комментарии к видео.

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