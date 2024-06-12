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Украинские "птички" довели оккупанта до плача: "Пять "трехсотых", четыре "двухсотых". Мочи нет и жить хочется. Все - будем сдаваться". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант Олег Веснин с позывным Фикса расплакался, рассказывая о безвыходной ситуации, в которую он попал в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Веснин отметил, что его подразделение имеет большие потери, из-за постоянных атак "птичек", заявил об отсутствии какого-либо обеспечения и рассчитывает сдаться в плен, чтобы "хоть так маленько пожить".

"Оккупант из Уссурийска Олег Веснин с позывным "Фикса" из 83-й десантно-штурмовой бригады что-то совсем расклеился на День своей России. Рядом с ним приспешники - "Мясник" и "Фара", но последний "наверняка умер и искать никто их не будет". У "Фикси" отказали ноги, но очень хочется жить, поэтому он решил сдаваться", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также: 23 трупа оккупантов "выстроились в шеренгу" на Покровском направлении фронта на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19307) дроны (3951)


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Топ комментарии
+33
здатися у полон, щоб "хоть так маленько пожить".
Оце вони сюди в полон лізуть, щоб хоч якось пожити. Підари.
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12.06.2024 12:46
+20
Виплати починали з 200.000 ржублєй. Дійшло до 1.500.000.
Видно от ізбитка желающіх...
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12.06.2024 12:50
+18
Говорящая белая лада...
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12.06.2024 12:48
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здатися у полон, щоб "хоть так маленько пожить".
Оце вони сюди в полон лізуть, щоб хоч якось пожити. Підари.
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12.06.2024 12:46 Ответить
ну и одноразоввые выплаты 1 лям -1,5 рублей,около 500к грн у нас бы думаю получше б шли мобкаться с такими начальными выплатами
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12.06.2024 12:48 Ответить
Виплати починали з 200.000 ржублєй. Дійшло до 1.500.000.
Видно от ізбитка желающіх...
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12.06.2024 12:50 Ответить
Не думаю.
У них двадцять років хтонь зауральську в бєзисходності вирощували саме під таку війну.
У нас - сів на автобус та поїхав до Польщі на полуницю.
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12.06.2024 13:23 Ответить
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12.06.2024 14:34 Ответить
кацапський цинізмо-**********..
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12.06.2024 13:13 Ответить
С.Т.Аксаков: "Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства".

И.С.Тургенев: "Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете".
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12.06.2024 13:52 Ответить
Якщо у нього ноги відмовили як же він здаватись планує, думає що наші його на руках понесуть?
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12.06.2024 12:47 Ответить
Говорящая белая лада...
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12.06.2024 12:48 Ответить
Іздохнуть за ***** пачотно для любого орка!
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12.06.2024 12:48 Ответить
Не переживай плаче він до вечора вже всі сім буде 200
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12.06.2024 12:49 Ответить
"Бідненький",він вже не має сечі терпіти ті пекельні борошна.Йду задоначу на русоріз,поможу йому
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12.06.2024 12:50 Ответить
це в нас ще кабів немає..., на жаль....
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12.06.2024 12:50 Ответить
"Пацани. *опа !"
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12.06.2024 12:51 Ответить
Усцірійсь ні на кого нє нападал..
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12.06.2024 12:51 Ответить
Какие же московиты паскуды лживые. В интернетах верещат про нацистов фашистов которые мальчикам с руской челюстью трусики рвут. Но сами прекрасно знают, что в плену никто над ними издеваться не будет.
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12.06.2024 12:53 Ответить
ну, де тут той новий зареганий чмошник "Фрідріх Ніцше"? прокоментуй свого орка з Усурійська. )
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12.06.2024 12:53 Ответить
Скільки йому років.
На вигляд під 60!
Можливо бухарік!
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12.06.2024 12:59 Ответить
та ну 60, десь 37 ))
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12.06.2024 13:13 Ответить
а потом на интервью он будет рассказывать что- Мы всей правды не знаем.
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12.06.2024 12:59 Ответить
Це було його останнє інтервʼю.
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12.06.2024 14:02 Ответить
Дай Бог.
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12.06.2024 14:58 Ответить
А що - хтось вам обіцяв кормити і поїти?

Але от чому русня хоч трошки починає мислити тільки коли вже в повному лайні по самі вуха?

Чому наперед подумати клепки не вистачає?
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12.06.2024 12:59 Ответить
Ну це він зараз плаче, а коли все добре було напевно під бояркою бив себе в груди як "хахлов мачить будет"))
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12.06.2024 13:02 Ответить
Гастарбайтери Ху*вы.
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12.06.2024 13:09 Ответить
От ви знаєте мені хворого кота чи собаку шкода а таких покидьків кацапських які прозріли коли "нечего піть" хочеться тільки пристрелити але не можна тому що треба наших Героїв з полону звільняти! Слава ЗСУ!!!
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12.06.2024 13:11 Ответить
Треба завжди пом'ятати, що вони прийшли всіх нас вбивати.
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12.06.2024 13:46 Ответить
Навіть якщо вони прийшли сюди самогон пити але зі зброєю в руках!
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12.06.2024 14:40 Ответить
нафіга малєнько пожить, коли йому простіше много умєрєть ))
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12.06.2024 13:11 Ответить
на фоні пташки гарно співають... українські...
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12.06.2024 13:14 Ответить
а хто виклав це відео?
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12.06.2024 13:14 Ответить
Це міг бути стрім.
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12.06.2024 13:17 Ответить
схоже на якусь кацапську тєлєгу
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12.06.2024 13:43 Ответить
А "погоняло"у його кореша мясник,як у всієї москальської недонації
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12.06.2024 13:24 Ответить
Треба запустити IПСО, про те, що росіяни в полоні виготовляють пташок для ліквідації росіян.
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12.06.2024 13:25 Ответить
был видос где его сделали хорошим
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12.06.2024 13:27 Ответить
Можно ссылку?
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12.06.2024 17:38 Ответить
не, это не он, ошибся - https://t.me/ssternenko/29743
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12.06.2024 20:01 Ответить
Ніхачю умірать... То якого *** ти тут скиглиш на нашій землі????
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12.06.2024 13:40 Ответить
Три дні без води, їжі набоїв, у повний жОПе, а ******** чистий начє з бані !?
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12.06.2024 13:40 Ответить
Навіщо тобі жити, лайно людства? Не витрачай даремно час та сили, викопай ямку лягай у нею і застрелься. А як шо дуже хочется піти, відсмокчі сечу у такого ж лайна як ти.
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12.06.2024 13:40 Ответить
надеюсь помер, жить надо было в усурийске своем
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12.06.2024 13:50 Ответить
Фікса, м'ясник, фара- самі позивні говорять про склад біосміття в орківській орді!
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12.06.2024 14:01 Ответить
Дивитись на цих ср@них окупантів просто жахливо ,
тільки не зрозуміло , чому кацпи самі не прикончать
кремлівського урода , який не дає спокійно жити ні своїм ,
ні украінцям !
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12.06.2024 14:07 Ответить
Такое сказать, а перед кем кацапы будут бунтовать( на коленях)
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12.06.2024 14:57 Ответить
Доїдай своїх "двохсотих", пий власну сечу і п*здуй нах*й звідси подихати у п*дерації!
Фплен воно зібралось...
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12.06.2024 14:07 Ответить
Тема соплі-сльози повністю не роскрита. Халтура. Ще днів 10 - 11 - потім роби звернення, а не - обращение. Можливо буде успішне.
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12.06.2024 14:09 Ответить
Не переживай Фикса - это жужжит *****, которая тебя и твоих трёхсотых сейчас накроет.
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12.06.2024 14:18 Ответить
Соберись,тряпка.Добей "Мясника" ,ложись рядом с"Фарой" и застрелись.Может быть твом именем позывным назовут парту в школе твоего п@здюка.Но это не точно.
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12.06.2024 14:24 Ответить
Вже нема сечі терпіти ці пекельні борошна!
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12.06.2024 14:26 Ответить
классика
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12.06.2024 14:56 Ответить
Чікса - М'яснику
Нам пиз..да...
Місячник -Чіксі
Водички трохи, але рассейскай!!!
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12.06.2024 14:52 Ответить
Кацапу мало надо - запряги в хомут гони без остановки и не давай пить... Затем кацапа за кухоль воды и себя продаст... Млять, дык кацапы последние 800 лет так и живут...
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12.06.2024 14:54 Ответить
Чё-то оно мне не того....
Покажут такое видео по нашему ТВ, а потом Скабеева будет разоблачать хохляцкую подделку...
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12.06.2024 15:10 Ответить
******* кацапская - ты же недавно пьяный и под гармошку с радостью шёл убивать хохлов и грабить мирных!Ни жалости,ни прощения - сдохни в муках,*****!
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12.06.2024 15:32 Ответить
Це інформація для роздумів командирам ЗСУ. Частіше треба відрізати логістику росіякам і вони в спеку добровільно вимруть від спраги та голода
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12.06.2024 15:38 Ответить
не вірю
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12.06.2024 15:45 Ответить
А до Усурійська далеко.... Білет на концерт не хоче брати, а прийдеться....!
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12.06.2024 16:00 Ответить
щас тебе тварь очередная птичка сбросит литровую пластиковую бутылку только вместо воды там будет тротил ..мяснику.. тоже хватит
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12.06.2024 16:16 Ответить
что то жужжит, да наши думаю вам воду скинут. редакторы покажите, что с этими сталось дальше
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12.06.2024 16:19 Ответить
Красавчик, рот- консервная банка. Дома, тоже видать все в коврах, туалет с сердечком на двери, все по богатому. Чего еще не хватало? Чтобы пожить надо сдаться? А просто пожить в своем мухосранске уже надоело???? Дебил ***..
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12.06.2024 16:23 Ответить
это надо показывать по всем сми, особо те что могут смотреть орки
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12.06.2024 16:37 Ответить
Чикса где твоя Бикса?)))
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12.06.2024 23:34 Ответить
 
 