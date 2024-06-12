Украинские "птички" довели оккупанта до плача: "Пять "трехсотых", четыре "двухсотых". Мочи нет и жить хочется. Все - будем сдаваться". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант Олег Веснин с позывным Фикса расплакался, рассказывая о безвыходной ситуации, в которую он попал в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Веснин отметил, что его подразделение имеет большие потери, из-за постоянных атак "птичек", заявил об отсутствии какого-либо обеспечения и рассчитывает сдаться в плен, чтобы "хоть так маленько пожить".
"Оккупант из Уссурийска Олег Веснин с позывным "Фикса" из 83-й десантно-штурмовой бригады что-то совсем расклеился на День своей России. Рядом с ним приспешники - "Мясник" и "Фара", но последний "наверняка умер и искать никто их не будет". У "Фикси" отказали ноги, но очень хочется жить, поэтому он решил сдаваться", - отмечается в комментарии к видео.
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Оце вони сюди в полон лізуть, щоб хоч якось пожити. Підари.
Видно от ізбитка желающіх...
У них двадцять років хтонь зауральську в бєзисходності вирощували саме під таку війну.
У нас - сів на автобус та поїхав до Польщі на полуницю.
И.С.Тургенев: "Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете".
На вигляд під 60!
Можливо бухарік!
Але от чому русня хоч трошки починає мислити тільки коли вже в повному лайні по самі вуха?
Чому наперед подумати клепки не вистачає?
тільки не зрозуміло , чому кацпи самі не прикончать
кремлівського урода , який не дає спокійно жити ні своїм ,
ні украінцям !
Фплен воно зібралось...
именемпозывным назовут парту в школе твоего п@здюка.Но это не точно.
Нам пиз..да...
Місячник -Чіксі
Водички трохи, але рассейскай!!!
Покажут такое видео по нашему ТВ, а потом Скабеева будет разоблачать хохляцкую подделку...