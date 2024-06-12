Українські "птички" довели окупанта до плачу: "Пять "трехсотых", четыре "двухсотых". Мочи нет и жить хочется. Все - будем сдаваться". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант Олег Веснін із позивним Фікса розплакався, розповідаючи про безвихідну ситуацію, у яку він потрапив в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Веснін зазначив, що його підрозділ має великі втрати, через постійні атаки "птичек", заявив про відсутність будь-якого забезпечення і розраховує здатися у полон, щоб "хоть так маленько пожить".
"Окупант із Уссурійська Олег Веснін із позивним Фікса із 83-ї десантно-штурмової бригади щось зовсім розклеївся на день своєї Росії. Поруч із ним поплічники - М'ясник та Фара, але останній "напевно помер і шукати ніхто їх не буде". У Фікси відмовили ноги, але дуже хочеться жити, тож він вирішив здаватися", - зазначається у коментарі до відео.
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Оце вони сюди в полон лізуть, щоб хоч якось пожити. Підари.
Видно от ізбитка желающіх...
У них двадцять років хтонь зауральську в бєзисходності вирощували саме під таку війну.
У нас - сів на автобус та поїхав до Польщі на полуницю.
И.С.Тургенев: "Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете".
На вигляд під 60!
Можливо бухарік!
Але от чому русня хоч трошки починає мислити тільки коли вже в повному лайні по самі вуха?
Чому наперед подумати клепки не вистачає?
тільки не зрозуміло , чому кацпи самі не прикончать
кремлівського урода , який не дає спокійно жити ні своїм ,
ні украінцям !
Фплен воно зібралось...
именемпозывным назовут парту в школе твоего п@здюка.Но это не точно.
Нам пиз..да...
Місячник -Чіксі
Водички трохи, але рассейскай!!!
Покажут такое видео по нашему ТВ, а потом Скабеева будет разоблачать хохляцкую подделку...