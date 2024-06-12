Українські "птички" довели окупанта до плачу: "Пять "трехсотых", четыре "двухсотых". Мочи нет и жить хочется. Все - будем сдаваться". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант Олег Веснін із позивним Фікса розплакався, розповідаючи про безвихідну ситуацію, у яку він потрапив в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Веснін зазначив, що його підрозділ має великі втрати, через постійні атаки "птичек", заявив про відсутність будь-якого забезпечення і розраховує здатися у полон, щоб "хоть так маленько пожить".

"Окупант із Уссурійська Олег Веснін із позивним Фікса із 83-ї десантно-штурмової бригади щось зовсім розклеївся на день своєї Росії. Поруч із ним поплічники - М'ясник та Фара, але останній "напевно помер і шукати ніхто їх не буде". У Фікси відмовили ноги, але дуже хочеться жити, тож він вирішив здаватися", - зазначається у коментарі до відео.

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