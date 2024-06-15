Зеленский и Гаррис обсудили поступление вооружений из объявленных США пакетов и выполнение договоренностей относительно дополнительных Patriot. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Камалой Гаррис, на которой обсудили поступление вооружений из объявленных США пакетов и выполнение договоренностей, достигнутых с президентом Джо Байденом, относительно дополнительных систем ПВО Patriot.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Зеленский.

"Содержательная встреча с вице-президентом США Камалой Гаррис на Саммите мира в Швейцарии. Спасибо за участие в Саммите.



Обсудили поступление вооружений из объявленных США оборонных пакетов, выполнение наших договоренностей, достигнутых с президентом Байденом в Италии, относительно дополнительных систем ПВО "Пэтриот", ситуацию на фронте", - говорится в сообщении.

Также Зеленский поблагодарил за очень важную помощь - выделение более 1,5 млрд долларов для нужд Украины.

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