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Зеленський і Гарріс обговорили надходження озброєнь з оголошених США пакетів та виконання домовленостей щодо додаткових Patriot. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, на якій обговорили надходження озброєнь з оголошених США пакетів та виконання домовленостей, досягнутих із президентом Джо Байденом, щодо додаткових систем ППО Patriot.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Зеленський.

"Змістовна зустріч із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс на Саміті миру у Швейцарії. Дякую за участь у Саміті.

Обговорили надходження озброєнь з оголошених США оборонних пакетів, виконання наших домовленостей, досягнутих із Президентом Байденом в Італії, щодо додаткових систем ППО "Петріот", ситуацію на фронті", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський подякував за дуже важливу допомогу - виділення понад 1,5 млрд доларів для потреб України.

Також читайте: Команди України та США вже почали втілювати безпекову угоду, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) Гарріс Камала (127) Patriot (316)


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Абырвалг
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15.06.2024 18:39 Відповісти
То є повний піпєц . Президент України зустрічається з якимісь міністерками .
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15.06.2024 18:40 Відповісти
Для 73% він герой!!!На дебілів це потужно спрацьовує
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15.06.2024 18:54 Відповісти
Она-вицепрезидент США,мало?
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15.06.2024 20:01 Відповісти
На шашлики приглашав в Україну.
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15.06.2024 19:28 Відповісти
 
 