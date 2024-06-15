Зеленський і Гарріс обговорили надходження озброєнь з оголошених США пакетів та виконання домовленостей щодо додаткових Patriot. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, на якій обговорили надходження озброєнь з оголошених США пакетів та виконання домовленостей, досягнутих із президентом Джо Байденом, щодо додаткових систем ППО Patriot.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Зеленський.

"Змістовна зустріч із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс на Саміті миру у Швейцарії. Дякую за участь у Саміті.



Обговорили надходження озброєнь з оголошених США оборонних пакетів, виконання наших домовленостей, досягнутих із Президентом Байденом в Італії, щодо додаткових систем ППО "Петріот", ситуацію на фронті", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський подякував за дуже важливу допомогу - виділення понад 1,5 млрд доларів для потреб України.

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