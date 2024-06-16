Украинские защитники ликвидировали группу российских штурмовиков, пытавшихся прорваться на наши позиции. ВИДЕО
Прицельными сбросами аэробомберы разведывательной ударной группы ГОРА ликвидировали группу российских штурмовиков, которые возле Ивановки полезли на украинские позиции даже без поддержки бронетехники.
"Некоторые из оккупантов так верили в успех, что шли с лопатами, чтобы окопаться и создать новые позиции. Часть пехотинцев была уничтожена при попытке выдвижения вперед. Остальным удалось спрятаться и уже по темному пытались отступать, но также были уничтожены", - говорят наши бойцы.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях
У разі збройного конфлікту, який не має міжнародного характеру та виникає на території держави однієї з Високих Договірних Сторін, кожна зі сторін конфлікту повинна застосовувати, як мінімум, такі положення:
1. За будь-яких обставин гуманно ставитися до осіб, які не беруть активної участі у воєнних діях, зокрема до тих осіб зі складу збройних сил, які склали зброю, а також тих, які припинили участь у воєнних діях у зв'язку з хворобою, пораненням, триманням під арештом чи з будь-якої іншої причини, без будь-якої дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, релігії чи вірування, статі, походження чи майнового стану чи будь-якими іншими аналогічними критеріями.
З цією метою заборонено зараз і надалі будь-коли та будь-де вчиняти стосовно зазначених вище осіб такі дії:
a) насилля над життям та особистістю, зокрема всі види вбивств, завдання каліцтва, жорстоке поводження й тортури;
b) захоплення заручників;
c) наругу над людською гідністю, зокрема образливе та принизливе ставлення;
d) засудження та застосування покарання без попереднього судового рішення, винесеного судом, який створено належним чином і який надає судові гарантії, визнані цивілізованими народами як необхідні.
- Маш, я тут ненадолго уеду, постреляю хохлов и привезу тебе стиральную машинку.
- Ладно, Вань. Но чтоб одна нога здесь, а другая - там!
ВСУ: исполнено.