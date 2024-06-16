Украинские защитники ликвидировали группу российских штурмовиков, пытавшихся прорваться на наши позиции. ВИДЕО

Прицельными сбросами аэробомберы разведывательной ударной группы ГОРА ликвидировали группу российских штурмовиков, которые возле Ивановки полезли на украинские позиции даже без поддержки бронетехники.

"Некоторые из оккупантов так верили в успех, что шли с лопатами, чтобы окопаться и создать новые позиции. Часть пехотинцев была уничтожена при попытке выдвижения вперед. Остальным удалось спрятаться и уже по темному пытались отступать, но также были уничтожены", - говорят наши бойцы.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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