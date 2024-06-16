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Новости Видео Война
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Украинские защитники ликвидировали группу российских штурмовиков, пытавшихся прорваться на наши позиции. ВИДЕО

Прицельными сбросами аэробомберы разведывательной ударной группы ГОРА ликвидировали группу российских штурмовиков, которые возле Ивановки полезли на украинские позиции даже без поддержки бронетехники.

"Некоторые из оккупантов так верили в успех, что шли с лопатами, чтобы окопаться и создать новые позиции. Часть пехотинцев была уничтожена при попытке выдвижения вперед. Остальным удалось спрятаться и уже по темному пытались отступать, но также были уничтожены", - говорят наши бойцы.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шершні Довбуша" ликвидировали оккупанта из дрона на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19387) ликвидация (3604)


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Топ комментарии
+13
Рашисты так хорошо горят, что, видимо, в их венах течет чистый спирт.
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16.06.2024 13:52
+12
Страшна робота! ГОРІ - СЛАВА!
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16.06.2024 13:48
+10
Глянул Ваня, а нагі нєтуті. Куда падєвалась, толька шо ж била, -нєдаумєвал он.
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16.06.2024 14:04
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Каска ат дєда, кровь ат атца.
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16.06.2024 13:44 Ответить
Рашисты так хорошо горят, что, видимо, в их венах течет чистый спирт.
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16.06.2024 13:52 Ответить
Страшна робота! ГОРІ - СЛАВА!
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16.06.2024 13:48 Ответить
Работка, конечно, так себе. Зато пользы-на многие поколения. Слава ЗСУ, СМЕРТЬ СВИНОРЫЛЫМ
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16.06.2024 14:40 Ответить
Ото курва, пішов за хлібом...
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16.06.2024 13:49 Ответить
Браво , оскара в студію .
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16.06.2024 13:49 Ответить
Скільки дерев через них пропало
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16.06.2024 13:50 Ответить
Да те деревья ещё нас переживут. А вот кацапы, по настоящему хорошие, тихо лежат и ждут. Лучше бы на марше сами двухсотились
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16.06.2024 14:39 Ответить
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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16.06.2024 13:52 Ответить
Глянул Ваня, а нагі нєтуті. Куда падєвалась, толька шо ж била, -нєдаумєвал он.
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16.06.2024 14:04 Ответить
Она улетела
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16.06.2024 14:37 Ответить
Здох клим - да и ... с ним.
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16.06.2024 14:17 Ответить
А вот ето отличный мирный план. Сначала всех рузких сделать хорошими, а потом с хорошими рузкими уже договориться. Хороший рузкий и подлость не сделает и против ничего не скажет.
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16.06.2024 14:31 Ответить
Красивее ничего не может быть, хочу такое видео часов на 25 и , желательно, в максимально идеальном качестве. Слава ЗСУ!!!
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16.06.2024 14:36 Ответить
КОНВЕНЦІЯ
про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях

У разі збройного конфлікту, який не має міжнародного характеру та виникає на території держави однієї з Високих Договірних Сторін, кожна зі сторін конфлікту повинна застосовувати, як мінімум, такі положення:

1. За будь-яких обставин гуманно ставитися до осіб, які не беруть активної участі у воєнних діях, зокрема до тих осіб зі складу збройних сил, які склали зброю, а також тих, які припинили участь у воєнних діях у зв'язку з хворобою, пораненням, триманням під арештом чи з будь-якої іншої причини, без будь-якої дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, релігії чи вірування, статі, походження чи майнового стану чи будь-якими іншими аналогічними критеріями.

З цією метою заборонено зараз і надалі будь-коли та будь-де вчиняти стосовно зазначених вище осіб такі дії:

a) насилля над життям та особистістю, зокрема всі види вбивств, завдання каліцтва, жорстоке поводження й тортури;

b) захоплення заручників;

c) наругу над людською гідністю, зокрема образливе та принизливе ставлення;

d) засудження та застосування покарання без попереднього судового рішення, винесеного судом, який створено належним чином і який надає судові гарантії, визнані цивілізованими народами як необхідні.
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16.06.2024 14:39 Ответить
Хороший рузкий- мертвий рузкий
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16.06.2024 14:43 Ответить
Орки не являются комбатантами, поскольку являются участниками не войны, а спецоперации. В Женевской конвеции ничего не сказано о правах спецоператоров, для Украины это обычные террористы, а война по сути - продолжение АТО.
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16.06.2024 17:26 Ответить
Руській єхал убівать, а єго убілі...
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16.06.2024 14:39 Ответить
А шо, они умерли? По моему, парень без ноги ещё тот живчик
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16.06.2024 14:41 Ответить
- Вань, ты куда?
- Маш, я тут ненадолго уеду, постреляю хохлов и привезу тебе стиральную машинку.
- Ладно, Вань. Но чтоб одна нога здесь, а другая - там!

ВСУ: исполнено.
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16.06.2024 17:29 Ответить
Давай мясо! Давай мясо!
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16.06.2024 22:46 Ответить
 
 